Preparatevi all’ultimo trasformismo pentastellato

Pensavamo di aver visto tutto. Abbiamo visto il Movimento 5 Stelle urlare contro la corruzione, fare battaglie per la legalità. Li abbiamo visti dire della scatoletta di tonno, Roberto Fico andare alla prima seduta della Camera da presidente con l’autobus., hanno iniziato ad aver problemi nella rendicontazione: tradotto hanno iniziato a non dare più il proprio lauto stipendio alla collettività, così come si vantavano di fare.

E’ venuto fuori che no, non erano quelli trasparenti e puri, ma anzi erano al soldo di questo e di quello, e in particolare dell’armatore Onorato. E chissà di quanti altri, visto che è lecito usare con loro il metodo che loro hanno usato. Si sono dimostrati voraci esattamente come tutti, niente di meno niente di più. Si sono dimostrati attaccati alla poltrona come tutti gli altri.