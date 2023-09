Porno e minori: nessuna norma fermerà la più grande industria del mondo

Istituire il divieto di accesso ai siti per adulti ai minori? Don Fortunato Di Noto è molto scettico: "Serve investire. Non in norme ma in educazione e nella formazione di una cultura

“E come si limita la più grande industria del mondo, più florida di quelle della droga e delle armi?” Don Fortunato Di Noto, fondatore dell’Associazione Meter con la quale è ormai da quasi trenta anni in prima linea nella lotta contro la pedofilia e per la tutela dell’infanzia in Italia, non nasconde tutto il proprio scetticismo sulla proposta avanzata dall’inedito duo Roccella-Siffredi di impedire ai minori di accedere ai contenuti pornografici sul web.

L’onda emotiva delle terribili vicende di Palermo e Caivano ha portato l’opinione pubblica a interrogarsi su quanto appaia radicata la cultura della violenza in giovani e giovanissimi che con apparente noncuranza si rendono autori di terribili e criminali sopraffazioni nei confronti di loro coetanee. E sul banco degli imputati è finita la pornografia. Mai così diffusa, accessibile e persino glamourizzata come oggi. L’assist è giunto dal più improbabile dei portavoce: Rocco Siffredi. Che del mondo del porno è icona e vanto italiano nel mondo.

Eppure proprio lui ha lanciato negli scorsi giorni un accorato appello sui propri canali social: “Non mi riconosco affatto nel porno di oggi: il sesso è diventato molto estremo. Come vuoi spiegarlo ai giovani di oggi che quello che vedono su internet non è vero? (…) Blocchiamo tutti i siti porno in rete. Se necessario, mi offro come portavoce e accetterei anche la chiusura del mio sito. Per aiutare i giovani questo ed altro. lo mi sento un po’ responsabile di ciò che sta accadendo, più come padre che pornostar. Perché noi non siamo educazione sessuale. Non nasciamo per quello, nasciamo come intrattenimento. Dobbiamo agire affinché i ragazzi non prendano neppure in considerazione l’idea di stuprare una donna. Intervenire dopo serve a poco. Cultura del rispetto, educazione sessuale e divieto di accesso libero alla pornografia”.

Parole raccolte dal ministro delle Pari opportunità, della famiglia e della natalità Eugenia Roccella che sui social ha dichiarato: “In questi giorni, di fronte ai ripetuti casi di stupro di gruppo ai danni di ragazze o addirittura ragazzine, ho posto il problema dell’accesso precoce a una pornografia che peraltro è sempre più violenta e degradante. Non perché ci sia ogni volta necessariamente un nesso di causa-effetto, ma perché il tema esiste e dobbiamo porcelo, dobbiamo discuterne come stanno facendo in molti Paesi del mondo”. La Francia sta provando ad andare verso l’identificazione obbligatoria per gli utenti dei siti hard. Il governo Meloni sta valutando la proposta dell’introduzione di una norma per impedire ai minori di accedere ai contenuti pornografici.

Stop porno ai minori, don Di Noto: “Buone intenzioni, ma difficoltà evidenti”

Ma l’impresa appare evidentemente complessa anche da un punto di vista tecnico. Ne è consapevole don Di Noto, che su questo fronte combatte da anni: “Come si trova un accordo con server e provider? Come si trova un sistema funzionale con le industrie del web? Cosa ne facciamo di darkweb e deepweb, che i giovani frequentano? Se si pensa già solo alla facilità con cui i bambini sono in grado di bypassare i limiti di età per l’iscrizione ai social, si comprende che il problema è molto più esteso. Insomma, se anche c’è una buona intenzione, le difficoltà sono evidenti”.

In quale direzione dovrebbero quindi andare i tentativi di affrontare il tema? “Serve investire. Non in norme ma in educazione e nella formazione di una cultura. Allargando lo sguardo anche al fenomeno della pedopornografia, serve una virata che coinvolga le scuole, le parrocchie, le agenzie educative, per limitare la sovraesposizione dei corpi dei minori. Ogni volta che si presenta una emergenza, spunta una nuova norma che inasprisce le pene. Uno Stato non si dovrebbe misurare dalle punizioni che infligge, ma dalla capacità di creare una cultura degna di questo nome”.

Don Di Noto e Siffredi: “Basta con l’ipocrisia dei pornografi che fanno i moralisti”

Don Di Noto avanza una proposta concreta e conclude con una netta presa di posizione: “Investiamo l’1 per cento del Pil per fare educazione nelle scuole, per sostenere la famiglia che è in crisi. La povertà è nelle relazioni e nella cultura. Rocco Siffredi? Basta con l’ipocrisia dei pornografi che fanni i moralisti. Non scherziamo: posso rispettare l’uomo, non il suo mestiere”.