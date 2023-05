Pazzali a Sdn: “Olimpiadi 2026, occasione per Fiera di mettersi al servizio del territorio”

Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano a Salute Direzione Nord: "I padiglioni per il pattinaggio resteranno per grandi eventi"

Anche le città devono cambiare per migliorare il sistema salute, come avvenuto con l’Ospedale in Fiera “che ci ha permesso di guardare il mondo da un’altra prospettiva e di dare alla fiera una prospettiva diversa in termini di flessibilità”. Così Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano, intervenuto A Tu per tu con il Presidente di Fondazione Stelline Fabio Massa venerdì 19 maggio alla 19esima edizione di Salute Direzione Nord, all’interno della rassegna Direzione Nord nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline a Milano, promossa da Fondazione Stelline e organizzata da Inrete e Fondazione The Bridge, con il patrocinio di Regione Lombardia.

Olimpiadi Milano Cortina, Pazzali: “Fiera si mette al servizio del territorio”

“Anche le Olimpiadi Milano Cortina 2026 – ha proseguito Pazzali – saranno un’occasione per dire che la fiera, pur rimanendo uno straordinario strumento di politica industriale, si mette al servizio del territorio. Il progetto infatti prevede l’unificazione dei padiglioni 13 e 15 in un unico spazio per un totale di oltre 35mila metri quadrati di superficie coperta in grado di ospitare la pista di velocità di 400 metri. Un intervento che lascerà un’eredità importante per Fiera Milano grazie al quale si creeranno nuove opportunità di business e di attrattività di investimento“.

Pazzali: “I padiglioni per la pista di pattinaggio potranno essere destinati a nuove iniziative”

Ha aggiunto Pazzali: “I padiglioni fieristici adattati per ospitare la pista di pattinaggio veloce alle Olimpiadi invernali, una volta concluso l’evento, potranno essere destinati a nuove iniziative ed eventi per il grande pubblico. Quello che abbiamo accennato è solo uno dei progetti che abbiamo in cantiere, cui si aggiunge anche il nuovo centro di produzione Rai nell’area Mico, tra via Gattamelata e via Colleoni a Milano, che apre una pagina nuova nel percorso di sviluppo e attrattività della città“