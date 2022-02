Della Consulta e di altri rigurgiti

Non sono mai stato Radicale, neanche per un minuto. Ma questa volta sono tanto d'accordo con Marco Cappato

questa decisione della Consulta mi fa schifo. Vorrei urlarlo perché non capisco il motivo per cui non si riesce a comprendere che un referendum è un momento di consultazione dei cittadini, e che i cittadini non sono cretini, e che si chiama democrazia. E che la democrazia diretta, che pure mi convince pochissimo, in certi ambiti è l’unico modo per mandare avanti delle riforme perché il Parlamento è solo preoccupato di tirare alla fine della legislatura, per prendere tutti i soldi e nient’altro. Io vorrei urlarlo a tutti, che. Vorrei urlarlo perché non capisco il motivo per cui non si riesce a comprendere che un referendum è un momento di consultazione dei cittadini, e che i cittadini non sono cretini, e che si chiama democrazia. E cheperché il Parlamento è solo preoccupato di tirare alla fine della legislatura, per prendere tutti i soldi e nient’altro. Con quale vergogna guardo i parlamentari non decidere sui temi etici! Decidano pure di non procedere con il suicidio assistito, decidano anche che non dobbiamo averne facoltà: ma decidano, e lo facciano in maniera tale da prendersene la responsabilità. Così poi ognuno si fa i suoi conti al momento dell’urna.

Io non credo particolarmente all’efficacia del Referendum, perché alla fine il quorum lo si raggiunge in casi molto limitati. E non lo si raggiunge non perché la gente sia pigra, ma perché giustamente la gente chiede ai Parlamentari di occuparsi di quello per cui sono pagati: le riforme. Però se l’unica strada per riuscire ad ottenere un minimo di avanzamento, o comunque un minimo di dibattito e di riflessione è il referendum, ben vengano i quesiti. Guardate Renzi: quel referendum produsse un enorme dibattito. La mia delusione, peraltro, non è sul referendum che ieri ha bocciato la Consulta, ma su quello sulla giustizia, che è ancora più prioritario, ancora più cogente, almeno dal mio punto di vista.

La verità è che ci troviamo di fronte a Camera e Senato talmente imbelli da risultare imbarazzanti, e allora – incredibile – dobbiamo ricorrere ai giudici per riformare la giustizia. Non sono mai stato Radicale, neanche per un minuto. Ma questa volta sono tanto d’accordo con Marco Cappato e con Guido Camera, l’avvocato che ha patrocinato i quesiti che hanno vergognosamente bocciato.