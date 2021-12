Le inchieste di cui nessuno più sa nulla

Per Luca Morisi è stata chiesta l'archiviazione. Ma sono tante le inchieste di cui non si sa più nulla. La giustizia deve essere rapida, altrimenti risulta sempre ingiusta

Per Luca Morisi è stata chiesta l’archiviazione. Lasciamo le disquisizioni su giornalismo, magistratura e politica, per un’altra volta in un’altro spazio. Intanto quella questione, sul guru social di Matteo Salvini, è chiusa. Tuttavia, visto che ho una memoria ancora abbastanza giovane, qualcuno mi può dire che fine ha fatto l’inchiesta su Gianluca Savoini e i fondi neri da Mosca? Boh, tutto tace.

Qualcuno mi può dire che fine ha fatto l’inchiesta sull’Ospedale in Fiera? Boh, tutto tace. Qualcuno mi può dire che fine ha fatto l’inchiesta su Alzano e Nembro rispetto alle responsabilità regionali? Boh, però tutto urla che il nuovo obiettivo pare essere Speranza.

Rispetto all’inchiesta di Fanpage sulla lobby nera, qualcuno sa dirmi se qualcuno è stato interrogato? Pare di no. Qualcuno ha ricevuto un avviso di garanzia? Pare di no. Che sta succedendo? Boh, tutto tace. Qualcuno sa come sta procedendo l’inchiesta su Massimo Galli? Boh, pare di no. Qualcuno sa come sta procedendo l’inchiesta sui camici? Ma la richiesta di rinvio a giudizio non doveva arrivare mesi fa? Boh, tutto tace.

La giustizia deve essere rapida, altrimenti diventa sempre ingiusta.