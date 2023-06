Il MES (che è una sigla che sta per “Meccanismo europeo di stabilità”) è stato istituito mediante un trattato intergovernativo, al di fuori del quadro giuridico della Ue, nel 2012.

Mes, cos’è e perchè fa fibrillare il governo Meloni

Il MES ha come funzione fondamentale, a precise condizioni, quella di dare assistenza finanziaria ai paesi membri che – pur avendo un debito pubblico sostenibile – trovino temporanee difficoltà nel finanziarsi sul mercato. La condizionalità, come viene spiegato anche da Il Sole 24 ore, varia a seconda della natura dello strumento utilizzato: per i prestiti assume la forma di un programma di aggiustamento macroeconomico, specificato in un apposito memorandum; è meno stringente nel caso delle linee di credito precauzionali, destinate a paesi in condizioni economiche e finanziarie fondamentalmente sane ma colpiti da shock avversi.

Il Mes ha un capitale sottoscritto pari a 704,8 miliardi.

Perchè fa litigare il Governo

L’Italia è chiamata a ratificare l’accordo internazionale che prevede modifiche al funzionamento del Mes originario. Anche in presenza di queste modifiche, però, sia FdI che Lega non sono favorevoli all’approvazione di questo nuovo trattato. Forza Italia invece, che è sempre stata più sul fronte europeista, è favorevole all’approvazione del trattato e queste diverse posizioni non possono far altro che spaccare il Governo. La premier Giorgia Meloni, da sempre contraria al Mes, si trova in una situazione di difficile gestione, specie per il fatto che l’Europa ha bisogno di una risposta.

Divisioni anche nell’opposizione

A favore, nell’opposizione, sono invece il Partito Democratico, Italia Viva e Azione, mentre ha una posizione di contrarietà allo strumento il Movimento cinque stelle.