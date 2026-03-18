A pochi giorni dal Referendum sulla riforma della giustizia, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato come ospite al Pulp Podcast, il format condotto da Fedez e Mr. Marra. In una location romana, la premier ha risposto a una serie di domande dirette mentre il dibattito politico nazionale si sposta sempre più verso le piattaforme web e i nuovi linguaggi della comunicazione digitale. La scelta di questo palcoscenico riflette la volontà di intercettare una platea diversa rispetto ai canali d’informazione tradizionali.

“Non si vota su di me, si vota sulla giustizia”

Durante l’intervista, la Presidente del Consiglio ha voluto precisare la natura della consultazione: “Non si vota sulla Meloni, si vota sulla giustizia. Anche chi non condivide questo governo dovrebbe valutare nel merito una riforma che punta a migliorare il funzionamento del sistema”. L’obiettivo dichiarato è quello di superare la logica delle contrapposizioni ideologiche per affrontare i problemi strutturali della magistratura italiana.

L’invito declinato da Conte e Schein: “Quelli che non vedete hanno scelto di ignorarci”

Un punto centrale della puntata è stato il mancato confronto tra i leader. Gli host del podcast hanno confermato di aver invitato i principali esponenti politici, tra cui Elly Schlein e Giuseppe Conte, i quali hanno però declinato o ignorato la proposta. “Abbiamo proposto a tutti i partiti italiani spazio per il confronto. Quelli che non avete visto hanno scelto di ignorarci”, ha dichiarato Mr. Marra, evidenziando come la premier sia stata l’unica a presenziare in questa fase pre-referendaria.

Meloni, mazzata al sistema delle correnti: “Nessuna maggioranza potrà più decidere il CSM”

Entrando nel merito tecnico, Giorgia Meloni ha illustrato i pilastri del progetto: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e il nuovo assetto del Consiglio Superiore della Magistratura. “Nessuna maggioranza potrà decidere la lista dei candidati laici al CSM, ma servirà l’accordo con l’opposizione grazie al quorum dei tre quinti”, ha spiegato la premier, garantendo l’indipendenza dell’organo di autogoverno. In merito alle conseguenze politiche del voto, Meloni è stata categorica: “Non mi dimetterò in caso di vittoria del No”, confermando la continuità dell’azione di governo indipendentemente dall’esito della consultazione.

L’Europa non può essere “vassalla”: il monito della premier sugli equilibri mondiali

Il colloquio si è esteso anche agli scenari internazionali, toccando la crisi in Medio Oriente e il conflitto in Iran. La leader di Fratelli d’Italia ha ribadito la necessità di una maggiore autonomia strategica europea, criticando la storica dipendenza dell’Europa da attori esterni: gli Stati Uniti per la difesa, la Russia per l’energia e la Cina per le materie prime. Secondo la premier, rafforzare la sovranità europea è fondamentale per non essere considerati semplici “vassalli” e per garantire la sicurezza del continente in un contesto globale sempre più instabile.