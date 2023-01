Matteo Messina Denaro, le reazioni della politica dopo il suo arresto non potevano mancare. Dalla maggioranza all’opposizione passando ovviamente per il Presidente de Consiglio Giorgia Meloni ed anche la Presidente del Parlamento europeo.

Matteo Messina Denaro, le reazioni della politica

Dopo la notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro, arrivano i commenti e le reazioni della politica. “Grandissima soddisfazione per un risultato storico nella lotta alla mafia”. Così il ministro dell’interno Matteo Piantedosi appena appresa la notizia. “Complimenti – ha aggiunto – alla Procura della Repubblica di Palermo e all’Arma dei Carabinieri che hanno assicurato alla giustizia un pericolosissimo latitante. Una giornata straordinaria per lo Stato e per tutti coloro che da sempre combattono contro le mafie”.

“Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commenta la notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro. “All’indomani dell’anniversario dell’arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia. I miei più vivi ringraziamenti, assieme a quelli di tutto il governo, vanno alle forze di polizia, e in particolare al Ros dei Carabinieri, alla Procura nazionale antimafia e alla Procura di Palermo per la cattura dell’esponente più significativo della criminalità mafiosa. Il governo – prosegue il presidente Meloni – assicura che la lotta alla criminalità mafiosa proseguirà senza tregua, come dimostra il fatto che il primo provvedimento di questo esecutivo – la difesa del carcere ostativo – ha riguardato proprio questa materia”.

“Arrestato Matteo Messina Denaro! Complimenti alle forze dell’ordine, alla magistratura, alle migliaia di persone che ogni giorno, in silenzio, lavorano per difendere la giustizia. Grazie ai ROS ed ai magistrati per il loro lavoro!”. Così su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto.

“Il mondo è un po’ più sicuro oggi”. Lo ha scritto in un tweet la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Sempre su Twitter Pierferdinando Casini ha scritto: “Complimenti alle Forze dell’ordine e al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per l’arresto di #MatteoMessinaDenaro. Finalmente! È un bel giorno per lo Stato”. “Complimenti alle forze dell’ordine e alla magistratura e a tutti coloro che hanno reso possibile la cattura di Matteo Messina Denaro. La mafia alla fine perde sempre. Un messaggio fondamentale di questo storico 16 gennaio”. È il commento di Enrico Letta. Su Twitter arriva anche il commento di Antonio Tajani: “Con l’arresto di #MatteoMessinaDenaro l’Italia assesta un duro colpo alla mafia. Grazie ai @_Carabinieri_che hanno portato a termine questa straordinaria operazione. Grazie, siamo orgogliosi di voi. Lo Stato vince sulla mafia”.

Mara Carfagna su Facebook: “L’arresto di Matteo Messina Denaro assolve alla promessa di giustizia che lo Stato ha fatto alle troppe vittime dell’orrore mafioso, ai magistrati coraggiosi, ai poliziotti, ai carabinieri, ai cittadini che non si sono piegati. È una vittoria della legalità che l’Italia attendeva da trent’anni: grazie a tutti coloro che non si sono stancati di indagare e cercare. E ora tocca a noi tutti far sì che la piaga della mafia sia bonificata fino in fondo, dai boss famosi fino all’ultimo dei loro sottoposti e fiancheggiatori. Riaccendiamo un faro sui traffici mafiosi, che hanno cambiato metodi ma costituiscono tuttora una minaccia costante per l’Italia onesta e per la sua crescita”.

Anche Matteo Renzi si unisce al coro della politica: “L’arresto di Matteo Messina Denaro è una notizia bellissima, è un risultato storico. Questa è una giornata di festa per tutto il Paese. Complimenti a chi ci ha lavorato a cominciare da inquirenti e forze dell’ordine. Oggi un giorno di felicità. Bravi tutti. Viva l’Italia”.

“Dopo trent’anni di latitanza è finito in manette il superboss Matteo Messina Denaro. È con profonda emozione che ringrazio le donne e gli uomini dello Stato che non hanno mai mollato, confermando la regola che prima o poi anche i più grandi criminali in fuga vengono braccati e assicurati alla giustizia. È una bella giornata per l’Italia e che serve da ammonimento per i mafiosi: le istituzioni e inostri eroi in divisa non mollano mai”. Lo dice il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini.