Mandato di arresto internazionale per Putin per “deportazione illegale di bambini”

La Corte Penale Internazionale con sede all’Aja ha emesso il mandato d’arresto per il presidente russo Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova. Entrambi sono accusati di crimini di guerra, in particolare della deportazione illegale di bambini ucraini.

Mandato di arresto internazionale per Putin

La Corte Penale Internazionale ha emesso il mandato d’arresto per il presidente russo Vladimir Putin. Secondo l’accusa, Putin sarebbe responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale bambini dalle aree occupate dell’Ucraina alla Federazione Russa. I crimini sarebbero stati commessi nel territorio occupato dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022. Anche Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Commissaria per i diritti dei bambini presso l’Ufficio del Presidente della Federazione Russa, è ritenuta responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di bambini e di trasferimento illegale di minori. La Camera preliminare del Tribunale dell’Aja ha fatto sapere, sulla base delle richieste della procura depositate il 22 febbraio, che “vi siano ragionevoli motivi per ritenere che ciascun indagato sia responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione e di trasferimento illegale in pregiudizio dei bambini ucraini”.

Si precisa che la Russia non riconosce la giurisdizione della Corte dell’Aja.

La reazione dell’Ucraina

Prime reazioni sul fronte ucraino sono arrivate anche dal consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak, che ha commentato il mandato di arresto della Cpi emesso contro il presidente russo Vladimir Putin.”Il mondo è cambiato – ha fatto sapere – La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per lo stratega Putin. È un chiaro segnale per le élite russe di ciò che accadrà loro e perché non sarà come prima. È l’inizio della fine della Federeazione russa nella sua forma attuale sulla scena mondiale. È una chiara procedura legale. Aspettate” ha scritto su Twitter. Successivamente ha poi parlato il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, che ha detto che “le ruote della giustizia stanno girando: plaudo alla decisione della Corte penale internazionale di emettere mandati di arresto per Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova per il trasferimento forzato di bambini ucraini. I criminali internazionali saranno ritenuti responsabili del furto di bambini e di altri crimini internazionali”.