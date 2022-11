LUI E’ TORNATO

Perchè questo articolo potrebbe interessarti? Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più? L’ex 5 Stelle Alessandro Di Battista torna in tv a Belve con una famelica voglia di rosicare, raccontarsi e cantare a squarciagola “Ricominciamo” (con la politica). Riuscirà il nostro eroe? Ma soprattutto: qualcuno ancora se lo ricordava?

” secondo Paolo Virzì; “un piacione che orgasma parlando in pubblico” a detta di Paolo Guzzanti. Il Che Guevara de Roma Nord , conosciuto anche come Cuore di Panna e Masaniello.

“È stato mal consigliato – dice Ale – e poi io l’avrei fatto meglio” portando come prova il provino di sostenuto, in gioventù, per entrare nella scuola tv di Amici di Maria De Filippi . Come aspirante attore, sì, ma già che c’era fece pure il casting per danza con l’obiettivo di broccolare Rossella Brescia. E poi “due passi di salsa” li sapeva. Purtroppo, andò male. Ma nessuno mette Dibba in un angolo.

Un vero peccato essersi dimenticati di lui,. Ma che non avrebbe mai tirato su una listarella come Impegno Civico. Perché lui, “la barra dritta” l’avrebbe saputa tenere. A Gigino, invece, invidia la mossa à ladi cui si è reso protagonista all’ingresso di una pizzeria del napoletano in piena campagna elettorale.

Dall’angolo del ring dell’oblio, Di Battista racconta lo strazio di passare sotto la Farnesina per portare il figlio a scuola, sapendo che proprio lì, ai piani alti, ci stava Di Maio al posto suo. Per via di ““; “ma non ce l’ho con lui, anzi un po’ sì”. Comunque dopo la recente sconfitta elettorale, non gli ha scritto. In compenso, di quando in quando, annoiatissimo, passa il tempo a far sexting con gli amici di sempre, spacciandosi per una qualche gnocca arrapata.

Che immenso spreco di risorse, di energie. Questo mentre tiene un diario quotidiano dove scarabocchia in libertà con l’obiettivo di ritrovare la pace e superare la sua ossessione per il controllo. La stessa che gli faceva venire gli attacchi di panico, rivela. La medesima che non lo accompagnava quando, ai bei tempi gloriosi, sbagliava piazza e si ritrovava a manifestare in faccia a raduni di estrema destra che je volevano menà forte.