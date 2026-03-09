Il ritorno di Forza Italia a Milano

E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

Sabato Forza Italia ha organizzato una convention su Milano. Un progetto ampio, largo, con molti nomi. Letizia Moratti ha detto che tra i relatori – oggettivamente molti – era presente il nome su cui avrebbe puntato il partito di Tajani per prendere il posto di Beppe Sala. Apriti cielo! Paginate sui giornali e decine di dichiarazioni. Da chi dice che “non è tempo” a chi dice invece che “non è modo” (nel senso che a Forza Italia non spetta l’onore e l’onere di scegliere il nome). Rimane che a quell’evento, con oltre mille persone al teatro Manzoni, hanno parlato docenti universitari, rettori, rappresentanti del terzo settore, imprenditori, buona parte della Milano che conta, e che non necessariamente è qualificata come “di destra” o “di sinistra”.

Questo colpo forte battuto da Forza Italia non sembra una novità, letta oggi. Ma se si guarda agli ultimi risultati delle amministrative, Forza Italia prese il 7,07 per cento: ben dietro la lega con il 10,75 e Fratelli d’Italia che sfiorò il 10. Alle ultime politiche, anche peggio: 6,18 per cento. E dunque, il tema è proprio questo, più che l’individuazione di un candidato sindaco: il fatto che Forza Italia è tornata, almeno sui media, in modo quasi sorprendente. Forse perché non sta abdicando all’idea di poter dare le carte e ragionare sul futuro. In ogni caso è un segnale, che non si può non cogliere, che la campagna elettorale sta davvero per cominciare.

