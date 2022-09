“Il Nuovo Parlamento”, scarica il report di Inrete con tutte le bio dei nuovi eletti

Un report completo e dettagliato, in continuo aggiornamento, per scoprire al meglio il nuovo Parlamento e i suoi rappresentanti.

Un report completo e dettagliato per scoprire al meglio il nuovo Parlamento e i suoi rappresentanti. La società Inrete, sulla base dei dati attualmente disponibili, ha redatto una presentazione in costante aggiornamento. Al momento, si tratta di una versiona definitiva che lo diventerà tale nob appena saranno disponibili i dati definitivi.

I risultati per coalizione, l’assegnazione dei seggi, la timeline dei prossimi appuntamenti



All’interno della presentazione sono riportati i risultati elettorali per coalizione e per partito, l’assegnazione dei seggi del nuovo Parlamento e la timeline relativa ai prossimi appuntamenti per la formazione del futuro Governo.

Una short bio per ciascun eletto

Il Centro Studi Inrete ha redatto una short bio per ciascun eletto a cui è stato assegnato un tag che ha lo scopo di indicare il potenziale background tematico sulla base di precedenti esperienze politiche. Possono essere presenti omissioni che verranno successivamente integrate.

Il file contiene quindi una raccolta di informazioni rilevanti sui nuovi eletti in Parlamento, a cura del Centro Studi Inrete.