Il caso Navalny ci insegna che con Putin un’altra Russia è impensabile

Perché leggere questo articolo? La morte del più noto esponente dell’opposizione russa, Aleksei Navalny, alla vigilia del prossimo anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina e delle elezioni presidenziali russe ha una dimensione simbolica? Si, per il politologo polacco Michal Klosowski. Il quale in questo articolo, mostra la sua visione personale sul tema e spiega che il caso Navalny, a suo avviso, dovrebbe far capire a tutti che la Russia non cambierà finché Vladimir Putin resterà al potere.

Tutti coloro che sognavano una Russia diversa possono dire addio a quella visione. La morte di Aleksei Navalny in una prigione russa, un luogo così simile a quelli conosciuti nelle pagine più tragiche della storia, mette fine a sogni simili – non c’è più nessuno nella Russia di Putin che possa opporsi allo Zar.

Questa è, ovviamente, una cattiva notizia. Quando ho parlato con Mikhail Khodorkovsky in occasione di una delle puntate francesi di Conversazioni Tocqueville, mi ha detto che contava su persone come Navalny, capaci di sfidare il regime di Putin, ma anche con la competenza per democratizzare la Russia. In ognuna delle sue conversazioni con i dissidenti russi in Francia o altrove, Alexei Navalny è emerso come un simbolo di coraggio, di resistenza, ma anche di quella piccola scintilla di speranza che lo zar possa un giorno scomparire; che il regime di Putin possa essere abbattuto dalla rabbia del popolo.

Il simbolo Navalny e l’arbitrio di Putin

Tutti ricordano le proteste a Mosca organizzate da Navalny e dai suoi sostenitori, alle quali è riuscito a coinvolgere molti cosiddetti russi comuni. Perché questa era forse la cosa più importante di Aleksei Navalny: la sua capacità di attrarre le persone attraverso la sua capacità di sfidare il regime di Putin. Sia durante le proteste che mentre scontava una pena detentiva. E bisogna ammettere che il coraggio di Navalny era sostenuto da qualcos’altro: l’idea di una Russia diversa, più democratica e filo-occidentale.

Paradossalmente, Navalny era una speranza soprattutto per coloro che oggi non sono più in Russia – dissidenti come Gennady Gudkov e altri – o per il gran numero di dissidenti russi riuniti nelle capitali europee, che sognano un Paese libero dallo spettro di Putin. Come la leader della resistenza bielorussa, Svetlana Tikhanouska, era il punto di riferimento di Navalny. Purtroppo, quel punto di riferimento è ora scomparso. Naturalmente, questo poteva essere previsto.

Putin alza la posta?

Il momento non è casuale. In Russia si stanno per svolgere le elezioni presidenziali il cui esito naturalmente non cambierà, saranno vinte da Vladimir Putin, ma la morte di Alexei Navalny un mese prima di questo referendum è un chiaro segnale: la Russia non cambierà. E chiunque voglia parlare, intervenire, anche solo alzare una mano, morirà. Proprio come è morto Aleksei Navalny. Questo è un segnale terribile, soprattutto per il mio Paese d’origine, la Polonia, e per la nostra parte d’Europa, perché significa un indurimento del percorso intrapreso dal leader russo. La Russia si sta allontanando ancora di più da un mondo in cui l’imprigionamento dell’avversario politico numero uno e la sua messa a morte sono impensabili.

Non facciamoci illusioni. La coincidenza degli eventi è casuale? Prima l’intervista a Tucker Carlson, poi il lancio di qualche arma in orbita da parte della Russia e ora la notizia della morte di Aleksei Navalny. La politica estera russa, a parte l’imperialismo, è sempre orientata all’uso interno. Il potere di Vladimir Putin sta entrando in una nuova fase? È difficile dirlo, ma nella storia di tutte le dittature e di tutti gli imperi c’è un momento in cui il potere si libera delle ultime voci di dissenso. Purtroppo, dopo questo momento le cose non fanno che peggiorare.

L’irriformabilità della Russia di Putin

Qualsiasi speranza di cambiamento interno in Russia deve quindi essere riposta tra le favole. Le richieste, forti fino a poco tempo fa, di dividere il Paese in repubbliche, sono cadute nel silenzio. Sembra che i russi stessi si siano ammutoliti. Uno Stato governato dall’apparato della forza, dalle cui fila proviene lo stesso Vladimir Putin, non può cambiare. La morte di Alexei Navalny, rinchiuso in carcere per evitare – all’epoca ancora in una Russia apparentemente diversa – possibili rivolte e disordini sociali, potrebbe – come amano scrivere gli editorialisti – essere un simbolo di cambiamento. La morte di Navalny significa che Vladimir Putin si sta radicalizzando ancora di più. La guerra fa bene al potere.

Niente di nuovo, dirà qualcuno. Dopo il caso Litvinenko, dopo l’omicidio di Anna Politkovskaya, dopo la storia di omicidi, stupri e aggressioni, in Cecenia e in Siria, dopo Bucha e Irpin, nulla dovrebbe più sorprenderci. Perché la Russia che Putin ha in mente non è un Paese di questo mondo. Ma questo cambia qualcosa? Purtroppo no. La morte del più noto esponente dell’opposizione russa, in pratica alla vigilia di un altro anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina, ha una dimensione simbolica. Dovrebbe far capire all’Occidente e a tutti noi che sotto il regime di Putin la Russia non cambierà. E dunque in Ucraina Putin e la Russia devono essere sconfitti. Per il suo bene e per la sicurezza dell’Europa.