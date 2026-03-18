“Gente di Milano Fest” il 21 marzo una giornata di dialogo sul futuro della città

Dalle 10 alle 22 di sabato 21 marzo 2026 gli spazi di Mosso Milano, in via Angelo Mosso 3 all’interno dell’ex Convitto del Parco Trotter, ospitano “Gente di Milano Fest”, una giornata interamente dedicata al confronto sul presente e sul futuro della città. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un luogo di incontro tra istituzioni, associazioni, lavoratrici e lavoratori, volontari e cittadini, in una fase in cui il dibattito pubblico su Milano è particolarmente intenso.

I nodi della città: casa, diritti e grandi trasformazioni

Il programma ruota attorno ai principali temi che attraversano oggi Milano: dalle Olimpiadi e la loro eredità alle trasformazioni urbane e al tema della casa, passando per il caro vita, i diritti sociali e civili e il ruolo della città come laboratorio per i diritti umani e la cultura. Un percorso di discussione che intreccia visioni diverse e prova a restituire una lettura complessa delle dinamiche urbane, mettendo al centro le storie e le esperienze che animano la città.

I protagonisti della giornata

Numerosi gli ospiti che interverranno nel corso dei panel o con contributi e riflessioni: tra questi il sindaco Giuseppe Sala, l’eurodeputata Cecilia Strada, l’attivista Patrick Zaki, Marco Cappato, Linus, il maestro Mauro Pagani, Nico Acampora (PizzAut), Fabio Bocchiola di Repower, Edoardo Croci (Italia Nostra), Gianfelice Facchetti, Lorenza Ghidini, Germano Lanzoni (“Il Milanese Imbruttito”), la regista Cristiana Mainardi, Pierfrancesco Majorino e l’attrice Anna Gaia Marchioro. Nel confronto troveranno spazio anche figure istituzionali di diverse stagioni amministrative, come la vicesindaca Anna Scavuzzo e l’assessore Lamberto Bertolé, oltre ai contributi video dell’ex sindaco Gabriele Albertini e di Franco Gabrielli.

Laboratori, iniziative e partecipazione

Accanto ai momenti di dibattito, la giornata prevede attività dedicate al pubblico: animazioni per bambini a cura di Argante, uno spazio libreria con Alaska, la lettura pubblica della Costituzione, il quiz “Quante ne sai di Milano?”, la presentazione del Premio Bellezza e l’iniziativa “Milano in un minuto. Racconta la tua idea di città”, con contributi speciali, tra gli altri, di Giovanni Storti. All’interno dello spazio sarà attivo anche un punto ristoro con bar e pizzeria.

“Un intreccio di voci per immaginare Milano”

“Questa iniziativa, concepita come un festival che si articolerà nell’arco di un’intera giornata all’insegna del confronto, nasce dal desiderio di creare uno spazio aperto alla cittadinanza, alla società civile, figure istituzionali e cittadine e cittadini che la abitano. Pensiamo che iniziative come queste siano uno strumento valido attraverso cui affrontare il presente di Milano e provare a ragionare sul futuro della città, in continua trasformazione. La giornata sarà un momento in cui il tessuto politico, cooperativo, associativo e culturale della città potranno esprimersi, ascoltare e incidere, dialogando anche con ospiti di rilievo che, a vario titolo, contribuiscono a plasmare Milano. Un intreccio di voci, esperienze e competenze per immaginare insieme il futuro della città e dare spazio alle storie personali e condivise che la attraversano”, spiega Francesco Laforgia, a nome dei promotori.