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Fisco, Lucaselli (FdI): “Recupero record da 36,2 miliardi, grazie al Governo c’è cambio di paradigma”

25 Marzo 202625 Marzo 2026By Redazione
Fisco, Lucaselli (FdI): “Recupero record da 36,2 miliardi, grazie al Governo c’è cambio di paradigma”

“I dati presentati oggi in occasione dei 25 anni dell’Agenzia delle Entrate non sono solo numeri, ma la prova tangibile di un cambio di paradigma: siamo passati da un fisco vessatorio a un fisco alleato della crescita, capace di coniugare fermezza nella lotta all’evasione e dialogo con i contribuenti“. Lo dichiara in una nota l’on. Ylenja Lucaselli, vice responsabile del dipartimento economia di Fratelli d’Italia e Capogruppo in Commissione bilancio alla Camera.
“Il recupero record di 36,2 miliardi di euro nel 2025, con un incremento dell’8,4% – aggiunge – dimostra che la nostra strategia sta portando frutti senza precedenti per le casse dello Stato. Di questi, ben 29 miliardi derivano da attività di contrasto diretto all’evasione (+10,3%), a conferma di come la lotta all’illegalità fiscale sia diventata, come auspicato dal Ministro Giorgetti, un elemento strutturale della nostra politica economica. Una base solida per sostenere investimenti, riforme e la tenuta dei conti pubblici nel lungo periodo”.

“Particolare soddisfazione – continua Lucaselli – destano i dati sulla compliance e sul concordato preventivo biennale, che ha già portato 200 mila contribuenti nell’area della ‘tranquillità fiscale‘. Questo è il cuore della nostra visione: trasformare il cittadino in un soggetto affidabile, riducendo il contenzioso e premiando chi vuole essere in regola. Anche i 2,4 miliardi di fatture elettroniche gestite e i 26,3 miliardi di rimborsi erogati a famiglie e imprese raccontano di un’amministrazione moderna ed efficiente”.

“Il fatto che quasi il 60% delle somme recuperate provenga da contribuenti con debiti superiori ai 100 mila euro smentisce poi ogni narrazione distorta: il Governo colpisce i grandi evasori e tutela chi produce. Continueremo su questa strada per rendere il sistema fiscale italiano sempre più equo, stabile e orientato alla crescita del Paese”, conclude la deputata FDI.

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