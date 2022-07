Fiducia a Draghi, la diretta del dibattito al Senato (VIDEO)

Matteo Renzi in senato ha annunciato il voto di fiducia a Italia Viva per Mario Draghi. “Il Parlamento è fermo sulla posizione assurda e inspiegabile di chi vuole la crisi ma non ha il coraggio di far dimettere i propri ministri, di chi non ha idea che domani le parole di Christine Lagarde segnerà il futuro dell’Europa. Noi sosteniamo il governo guidato da Mario Draghi e diciamo grazie a Draghi per questi mesi. Siamo orgogliosi di quanto è stato fatto”

Simona Malpezzi (Pd): “Noi diremo sì a Draghi”

Ad intervenire al senato per il Pd è la capogruppo del Pd Simona Malpezzi. “Stiamo provando a dire da questi banchi del Pd che in questi giorni gli appelli dei cittadini per Draghi sono stati tanti, gli appelli li ho letti e venivano da tantissimi mondi ed erano rivolti anche a noi,hanno chiamato in causa la politica. Noi diremo sì a Draghi”.

Anna Maria Bernini (Fi): “Non abbiamo voluto la crisi, ma si è rotto l’equilibrio”

Abbiamo dato massima autonomia al governo e lavorato per umanizzare provvedimenti. Abbiamo lavorato in maniera costruttiva in tutti i provvedimenti, ma la sua nota di biasimo ci ha toccato. Abbiamo lavorato con garbo e lavorato alla mediazione. Siamo quelli che per 55 volte abbiamo rinnovato la fiducia al governo, anche quando il risultato finale non ci soddisfaceva completamente. Siamo quelli che in una situazione di grande crisi hanno dato pienissima autonomia al suo Governo in nome dell’atlantismo ed europeismo. Abbiamo rinunciato a tanti temi identitari e non abbiamo voluto noi la crisi. Una forza politica ha deciso di strappare su un decreto, e si è frantumato il patto di fiducia che ci aveva tenuto insieme, ma si è rotto l’equilibrio. Crediamo nel nuovo patto di governo, ma non in orchestrari stonati. Se si propone spartito giusto, la sinfonia può essere bellissima. Abbiamo chiesto una verifica diversi giorni fa e chiesto chiarezza. Non parteciperemo al voto”.

Candiani (Lega): “Parlamento caratterizzato da cambi di casacca. Non parteciperemo al voto”

Il senatore Candiani ha rimarcato di non partecipare al voto. “Ci spiace non aver sentito parole per Lampedusa, per l’immigrazione, per i comuni che fanno fatica ad andare avanti. È onere della politica farsi carico non solo di quello che piace, ma anche di quello che non piace. Forse dà fastidio parlare dell’interesse dell’Italia, ne prendiamo atto. Ora bisogna dire giù la maschera, tutto è naufragato per il Movimento cinque stelle. E non pensi di cavarsela neanche il ministro di Maio che ha rinnegato tutto di se stesso e facendo nascere una stampella. Ma tutto dovrebbe essere fatto nell’interesse del paese che abbiamo sempre seguito. Questo è un parlamento caratterizzato per i cambi di casacca. Noi ci siamo sempre comportati lealmente e abbiamo votato tutto quello che il governo Draghi ci ha chiesto di votare. Altri non lo hanno fatto. Ringraziamo ministri della Lega che hanno lavorato con lealtà. Non potrà dire lo stesso di Speranza o Lamorgese. Noi abbiamo preso nota del suo appello alla democrazia parlamentare, ma il problema non è lei ma il M5s che ha creato fibrillazioni con il Pd. Azione non si può reggere sulla inaffidabilità. Spiace che non abbia scelto la nostra risoluzione per andare avanti, al paese serve chiarezza. Siamo costretti a non partecipare al voto”

Mariolina Castellone (m5s): “Non parteciperemo al voto”

Mariolina Castellone, per il Movimento cinque stelle, ha rimarcato che il M5S non parteciperà al voto. “Nel suo discorso ha ricordato la genesi del governo: quella pandemia, economica e sociale e ha identificato che un governo di alto profilo non dovrebbe schierarsi nettamente contro una forza politica, come invece è accaduto. In questi 18 mesi sono state smantellate tutte le nostre misure e non c’è stato nessun cenno in quest’anno ai nostri meriti in Europa. La generosità che lei chiede deve anche passare per il riconoscimento anche dei meriti delle forze politiche, e posso dire che questa generosità di trovare sintesi a noi non è mai mancata. Il rispetto reciproco che invoca è il centro del dibattito di oggi. Chiede di porre temi sociali è perchè rappresentiamo urgenze di famiglie e imprese. Chiedere una delega in bianco è mortificare la democrazia parlamentare. Le avevo chiesto su quali basi costruire un nuovo patto di governo, le abbiamo presentato un documento ignorato. Noi continueremo le nostre battaglie vicino a chi non ha voce e a chi non ha garanzie. Non parteciperemo al voto di questa risoluzione”