Exit poll comunali e regionali 2024. In Piemonte come era nelle previsioni si conferma il governatore uscente Alberto Cirio sostenuto dal centrosinistra, con oltre il 50% dei consensi. Distaccata Gianna Pentenero del centrosinistra, Sarah Disabato dei Cinque Stelle non supera il 10%.

Cagliari, Perugia e Bergamo al centrosinistra

A Cagliari torna a vestire la fascia tricolore Massimo Zedda, sostenuto dal centrosinistra, ampiamente sopra il 50% e avanti alla sua avversaria di centrodestra Alessandra Zedda. A Firenze è data avanti Sara Funaro, candidata del centrosinistra, su Eike Schmidt, centrodestra. A Bari è ampio il margine per Vito Leccese, del centrosinistra, davanti a Fabio Romito, centrodestra, e Michele Laforgia (M5S-Sinistra italiana). A Perugia potrebbe superare il 50% al primo turno Vittora Ferdinandi, candidata del centrosinistra, davanti a Margherita Soccia, centrodestra. Anche a Bergamo la candidata del centrosinistra, Elena Carnevali, supererebbe il 50% dei consensi batttendo il candidato del centrodestra Andrea Pezzotta.