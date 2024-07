Bocciato dal Generale, Ciocca aspetta il Capitano: dall’Europarlamento alla squadra di Salvini?

Il Generale ha scelto: Ciocca fuori e Ceccardi dentro. Sembrerebbe quasi una piacevole rima, ma in questa storia c’è poco che rallegra. Il verdetto di Vannacci è stato fatale per l’oramai ex eurodeputato che non farà ritorno a Bruxelles. Quindi ora che cosa accadrà? Le ipotesi sono svariate, ma secondo un’indiscrezione di TrueNews “il Brad Pitt della Lega”, così veniva chiamato, starebbe attendendo indicazioni dal segretario Matteo Salvini che ha annunciato di voler continuare a lavorare con Ciocca. Ecco cosa sappiamo di questa storia.

L’accaduto

Ha ottenuto 38.738 preferenze in tutta la circoscrizione Angelo Ciocca, europarlamentare pavese uscente e nuovamente ricandidato nelle liste della Lega dove si è piazzato al quarto posto dietro a Vannacci, Sardone e Tovaglieri, suoi colleghi di partito. Numeri che riflettendoci risultano comunque elevati, numeri sicuramente più alti rispetto a quelli di Susanna Ceccardi candidata nel collegio dell’Italia Centrale. L’ex sindaco di Cascina ha infatti ottenuto 33.508 preferenze, ma Vannacci, dall’alto delle sue 500mila preferenze, scegliendo il collegio di Ciocca ha fatto sì che Ceccardi venisse eletta a discapito dell’oramai ex collega pavese.

Cosa farà Ciocca

Angelo Ciocca non potrà far parte della nuova assemblea, che si riunirà per la prima volta dal prossimo 16 luglio, ma è lui stesso a rassicurare via social: “Grazie alla Lega, grazie a tutti gli elettori e a chi ci sostiene. Anche se non proseguirò la mia appassionata attività al Parlamento europeo sappiate che continuerò lo stesso le nostre battaglie. Credo sempre nella possibilità di cambiare ciò che non va”. Per saperne di più abbiamo provato a contattare Ciocca per capire cosa potesse accadere ora e, secondo alcune indiscrezioni in esclusiva di TrueNews, Attualmente non ci sono novità e Ciocca starebbe aspettando cosa dirà Salvini sul suo destino. Un’attesa che potrebbe essere intensa e dai mille risvolti.

Le parole di Salvini

In ogni caso il leader della Lega ha affermato che Ciocca si confronterà nel quotidiano direttamente con lui lavorando al suo fianco: “Ho incontrato Angelo Ciocca”, ha affermato Salvini. “È un uomo che ha la mia totale fiducia e stima. D’ora in avanti collaborerà con me”. E sulla scelta di Vannacci: “Ringrazio Roberto Vannacci per una scelta che permette alla Lega di avere una rappresentanza territoriale equilibrata in tutto il Paese, sicuro che darà un contributo sempre più prezioso in una fase storica e internazionale che ci vedrà protagonisti”. Parole che lasciano un punto di domanda: quale sarà il futuro di Ciocca?

La squadra

Nel frattempo con questa scelta è stata definita la squadra degli eletti a Bruxelles in forza alla Lega. Rappresenteranno il partito, che in Europa fa parte del raggruppamento Identità e Democrazia: Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Anna Maria Cisint, Paolo Borchia, Susanna Ceccardi, Aldo Patriciello, Raffaele Stancanelli, oltre allo stesso Roberto Vannacci.