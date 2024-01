Dichiarazioni dei redditi dei ministri: Crosetto d’oro, Fitto operaio

Il più ricco è Guido Crosetto. Il meno facoltoso Raffaele Fitto. Sui siti di Camera e Senato sono stati pubblicate le documentazioni patrimoniali dei ministri nel 2023 (relative dunque al 2022), dopo la pubblicazione dei medesimi dati relativi ai parlamentari. E dunque, il ministro della Difesa vanta un reddito di 895.588 euro. Staccatissimo il secondo classificato, che è la collega di partito Daniela Santanchè, con 298.638 euro dichiarati. Per il ministro al Turismo situazione patrimoniale in evoluzione: Santanchè ha venduto le quote di Visibilia concessionaria (25%) e tutto il pacchetto azionario delle quote del Twiga. E non figurano più una casa a Milano ed un terreno a Torino, che avevano contribuito a rendere più consistente la sua precedente dichiarazione.

I redditi di Meloni, Tajani e Salvini

Ed il premier Giorgia Meloni? Chiude il podio con 293.531 euro. Reddito quasi raddoppiato in dodici mesi: l’anno precedente aveva dichiarato 160mila euro. I due vicepremier appaiono lontani in questa classifica: Antonio Tajani, leader di Forza Italia, denuncia redditi per 77mila euro, neanche lontanamente avvicinabili a quelli del suo predecessore, il fondatore del partito Silvio Berlusconi. Del resto nel 2022 Tajani aveva dichiarato anche 20mila euro in meno. Matteo Salvini, leader della Lega, denuncia un reddito vicino ai 100mila euro, in calo rispetto ai 115mila dell’anno prima. Cifra quasi identica a quella di Giancarlo Giorgetti.

Quanto guadagnano i ministri del governo Meloni

Riprendendo la classifica, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara al quarto posto denuncia 262.370 euro, più che raddoppiti rispetto al 2022. Segue Elisabetta Casellati con 235mila euro: incide la donazione della nuda proprietà di due immobili nel Veneto e la quota di una società. C’è quindi Marina Calderone, con 232 mila euro, in crescita rispetto all’anno precedente. Il ministro della Salute Orazio Schillaci denuncia 227mila euro. Carlo Nordio si attesta su 210mila euro. Scorrendo la classifica, ecco Gennaro Sangiuliano (175mila euro), Andrea Abodi (165.563 euro), Matteo Piantedosi (164mila euro), Roberto Calderoli (145mila euro), Francesco Lollobrigida (101mila euro) ed i già citati Salvini, Giorgetti, Tajani.

Raffaele Fitto, 730 da very normal people

Maglia nera dunque per Raffaele Fitto, che dichiara appena 22.221 mila euro. Ma va detto che l’anno precedente aveva denunciato appena 3.638 euro…