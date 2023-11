La sanità nella sessione di Bilancio 2024, scarica il dossier di Inrete

Un dossier per un approfondimento continuo e aggiornato del processo legislativo che porterà all’adozione della cd. Legge di Bilancio 2024, che si concluderà alla fine dell’anno corrente. E’ quanto elaborato dal centro studi Inrete in un report che analizzata anche tutte le misure di impatto in ambito sanitario (Titolo VI “Sanità” – Capo I “Misure per il potenziamento del sistema sanitario”).

Manovra, impatto complessivo di 25 miliardi di euro

Su questa Manovra, che ha rivelato avere un impatto complessivo di circa 25 miliardi di euro, di cui 16 di extragettito, si sono rispettate le aspettative e linee generali emerse nel corso della presentazione della NADEF, che riportava un’incidenza sulle capacità di spesa dovute dal ribasso nelle previsioni di crescita del PIL. In particolare la Manovra racchiude un insieme di misure per sostenere il potere di acquisto delle famiglie, per la riduzione delle tasse, per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e per la lotta all’evasione, nonché un pacchetto di interventi, da circa 3 miliardi, per il comparto sanitario. Sono inoltre previsti stanziamenti in favore delle imprese, per

l’istruzione, per la difesa, per la giustizia e per l’immigrazione. Altri capitoli della legge di Bilancio riguardano misure in materie di calamità naturali ed emergenze, enti territoriali, spending review.

Il focus sulla sanità: assenti gli intervnti sui dispositivi medici

Nelle prime ipotesi di stanziamento, il Ministro Schillaci si era spinto a ipotizzare lo stanziamento, per il solo comparto salute, di una cifra vicina ai 5 miliardi, subito considerato irraggiungibile dal MEF. Il risultato finale ha invece portato a una sorta di “compromesso”, con un significativo investimento complessivo di 3 miliardi, a salire a 4,2 a partire dal 2026. Rispetto al pacchetto di misure attese, le conferme sono state significative, soprattutto riguardo i fondi per le liste d’attesa e il personale sanitario, mentre novità hanno riguardato il payback farmaceutico, la distribuzione dei medicinali e l’edilizia sanitaria. Assenti, rispetto agli ultimi rumors, gli interventi sui dispositivi medici.

Risorse per il personale sanitario

Un pacchetto di interventi ha riguardato proprio l’incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanità, nonché una proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità.

Misure per la farmaceutica

Due misure rilevanti hanno invece previsto una ridefinizione dei tetti del payback farmaceutico (8,5% per la diretta, 6,8% per la convenzionata) e un corposo pacchetto di modifiche alla modalità di distribuzione dei medicinali.

Liste d’attesa

Previsto il coinvolgimento delle strutture private accreditate e l’aggiornamento del tetto di spesa per l’acquisto delle prestazioni dai privati. Inoltre, proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità e aumento tetto di spesa aggiornamento LEA.