Chi è Rishi Sunak, premier del Regno Unito: origini, carriera, moglie, figli

Rishi Sunak è il nuovo primo ministro del Regno Unito, a arriva al vertice del potere britannico dopo i due leader conservatori Boris Johnson e Liz Truss.

Chi è Rishi Sunak

Rishi Sunak, nuovo primo ministro del Regno Unito, è stato scelto come successore tra i conservatori di Boris Johnson e Liz Truss. Considerato un lealista di Boris Johnson, è nato da genitori indù emigrati dall’Africa Orientale. Il padre, infatti, è originario del Kenya mentre la madre della Tanzania.

I suoi nonni invece, originari dell’india, erano nati in India. Sunak è il maggiore di tre fratelli: Sanjay è psicologo e Raakhi, la sorella, lavora come responsabile per l’impegno e la strategia delle Nazioni Unite contro il Covid. Rishi ha studiato filosofia ed economia al Lincoln College, laureandosi nel 2001. Ottenuta la laurea, ha lavorato per Goldman Sachs ed è stato anche direttore della società di investimenti Catamaran Ventures, di proprietà di suo suocero.

Carriera politica

Nel corso della sua carriera politica nel partito conservatore, Rishi Sunak è stato eletto deputato già nel 2015 nell’assemblea parlamentare e nel 2015-2017 è stato membro della commissione ristretta per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali. Alle elezioni del 2017 è stato rieletto deputato, ed è stato sottosegretario parlamentare nel secondo governo di Theresa May. Da conservatore, ha sostenuto la Brexit e ha sostenuto gli anni successivi la leadership di Boris Johnson.

Nel momento in cui Johnson è stato eletto e nominato Primo Ministro, è diventato Primo Segretario al Tesoro. Nel 2019, è stato rieletto in parlamento e ora si appresta a diventare il successore di Liz Truss.

Moglie e figli

Rishi Sunak è sposato dal 2009 con Akshata Murthy, figlia di Narayana Murthy. Con lei, che ha conosciuto durante il periodo universitario, vive a Northallerton e ha avuto due figlie.

La moglie è direttrice della società di investimenti del padre, Catamaran Ventures, e gestisce un proprio marchio di moda.