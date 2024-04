Casting Europee, Azione candida Tarfusser, l’uomo che ha riaperto il caso di Erba

“Colpo” a sorpresa di Calenda, che candida il sostituto procuratore di Milano Tarfusser: “Ho ancora qualcosa da dare”

Prosegue il “casting” dei partiti che in vista delle Europee sono impegnati in una spasmodica ricerca di personalità da candidare al di fuori dei loro perimetri. Il generale Roberto Vannacci tiene sulle spine da settimane la Lega, Ilaria Salis snobba il corteggiamento del Pd e sceglie Avs – rischiando grosso, ovvero di non essere eletta -, i dem trovano comunque nomi come Lucia Annunziata e Cecilia Strada.

Azione, “colpo” a sorpresa: Tarfusser candidato

Ora un colpo che da fuori appare decisamente a sorpresa. Lo piazza Azione, che oggi ha annunciato la candidatura di Cuno Tarfusser. Chi è? E’ il sostituto procuratore della Corte d’appello di Milano che ha fatto riaprire il caso della strage di Erba.

L’annuncio viene da Carlo Calenda: “Sarà uno dei nostri candidati di punta nel nord ovest. Per noi è fondamentale avere la migliore lista mai fatta in termini di competenze in singoli settori. Siamo piu’ che onorati di averlo nella nostra lista”. Tecnicamente Tarfusser è candidato con la lista ‘Siamo Europei’

Tarfusser: “Sono ancora in grado di dare qualcosa”

Il magistrato ha spiegato la sua scelta con queste parole, parlando al Corriere dell’Alto Adige: “Mi è stato chiesto di candidarmi da chi comunque probabilmente avrei votato e nei giorni scorsi ho sciolto le riserve. Credo di essere ancora in grado di dare qualcosa, non alla giustizia, perché sono vicino alla pensione, ma l’esperienza non mi manca, anche a livello internazionale. Inoltre qualche competenza linguistica non guasta”.

Tarfusser, 70 anni ad agosto, ha guidato a lungo la procura di Bolzano per poi passare alla Corte penale internazionale dell’Aia. Poi il ritorno in Italia, alla Corte d’appello di Milano.