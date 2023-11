Cyber, Clusit: 2023 anno nero per la sicurezza in Italia

Il rapporto Clusit del primo semestre 2023 fornisce una panoramica aggiornata tanto sulle minacce quanto sulla situazione della cybersecurity a livello globale e italiano. In particolare, il rapporto analizza gli obiettivi degli attacchi, individuando quattro categorie principali:

Cybercrime: attacchi condotti da criminali informatici con lo scopo di ottenere un profitto economico, come il furto di dati sensibili o il ricatto con il ransomware.

Hacktivism: attacchi condotti da gruppi di attivisti politici o sociali con lo scopo di denunciare una causa o protestare contro un'autorità.

Espionage/Sabotage: attacchi condotti da attori statali o non statali con lo scopo di ottenere informazioni sensibili o danneggiare un'organizzazione.

Information Warfare: attacchi condotti da attori statali con lo scopo di influenzare l'opinione pubblica o destabilizzare un governo.

A livello globale, il Cybercrime è la categoria di attacchi più diffusa, con il 84% del totale. Seguono l’Hacktivism (6%), l’Espionage/Sabotage (6%) e l’Information Warfare (2%). La crescita del Cybercrime è probabilmente dovuta ai significativi risvolti economici legati alla sempre maggiore diffusione degli attacchi ransomware.

In Italia, la situazione è simile a quella globale, per quanto con bilanciamenti diversi. Il Cybercrime rappresenta il 69% del totale degli attacchi, seguito dall’Hacktivism (30%) che è più rilevante rispetto alla media globale. Si segnala una crescita significativa degli attacchi DDoS, che nel nostro Paese rappresentano il 30% del totale, una quota di 5 volte superiore a quella registrata a livello globale.

Questa crescita è probabilmente legata alla correlazione tra gli attacchi DDoS e l’Hacktivism. Gli attacchi DDoS sono una delle tecniche più utilizzate dagli hacktivist per interrompere le attività di un’azienda o di un’istituzione, con lo scopo di attirare l’attenzione mediatica su una causa politica o sociale.

L’Italia “per la prima volta evidentemente nel mirino”

In conclusione, i dati del rapporto Clusit evidenziano che il Cybercrime è la categoria di attacchi più diffusa a livello globale e italiano. In particolare, l’aumento degli attacchi ransomware e DDoS è un trend preoccupante, che evidenzia la necessità di rafforzare le misure di cybersecurity per proteggere le organizzazioni e le persone. E in quest’ottica anche lo sfruttamento a fini geopolitici della minaccia cyber può porre Paesi come l’Italia sotto la crescente minaccia di attori di questo tipo.

“Se nel contesto delle tensioni internazionali e di un conflitto ad alta intensità combattuto ai confini dell’Europa, a fine 2022 anche l’Italia appariva per la prima volta in maniera evidente nel mirino, nel 2023 la tendenza si è decisamente consolidata”, ha affermato Gabriele Faggioli, presidente di Clusit, commentando i dati. “Considerato che l’Italia rappresenta il 2% del PIL mondiale e lo 0,7% della popolazione, questo dato fa certamente riflettere”. E impone una direzione di investimento in sicurezza pressoché obbligato.