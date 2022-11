Stefano Boeri a Italia Direzione Nord: “San Siro è troppo vicino a residenze. E’ un problema”

“Spostando il tunnel Patroclo che passa sotto lo stadio, che andrà comunque rimesso a posto, si riesce a mettere lo stadio in una posizione secondo me più intelligente di quella scelta dai progetti vincitori, che sono in qualche modo scelte che hanno messo lo stadio troppo vicino alle residenze. Questo per me è un problema”. Lo ha dichiarato Stefano Boeri, architetto, presidente di Triennale intervenendo alla diciassettesima edizione Italia Direzione Nord in corso presso la Fondazione Stelline in Corso Magenta 61 a Milano, dal titolo “Una nuova stagione”.

I problemi di San Siro secondo Boeri

“Il progetto (di Stadio Bosco, ndr) l’avevo presentato soprattutto per dire che si può fare di meglio usando il progetto vincitore– ha proseguito Boeri-. Chiaramente è una gara, quindi il vincitore va rispettato” ha aggiunto in merito al suo progetto che ha perso la gara. “Che poi ci sia un problema complessivo di ripensamento su quell’area, ricordiamoci che piazzale Axum di fatto oggi è un enorme vuoto, una voragine, un elemento che separa tre zone di Milano molto diverse: la zona dei quartieri popolari a sud, la zona più ricca a nord e a est, la zona con il sistema dell’ippodromo e delle aree verdi a ovest”.

Insomma “È una zona piena di risorse potenziali, intervenire su piazzale Axum significa guardare tutte queste cose e a volte non lo si è fatto”.