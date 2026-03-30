Svolta all’ANM: Giuseppe Tango è il nuovo Presidente, il primo “millennial” alla guida delle toghe

L’elezione: Giuseppe Tango succede a Giuseppe Parodi

Il Comitato direttivo centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati ha eletto Giuseppe Tango come nuovo presidente dell’organismo rappresentativo delle toghe italiane. Tango, esponente della corrente di Area (centrosinistra), prende il posto di Giuseppe Parodi, giunto alla fine del suo mandato annuale previsto dal sistema di rotazione tra le correnti. L’elezione è avvenuta in un clima di sostanziale unità, confermando la volontà del sindacato delle toghe di mantenere un fronte compatto di fronte alle imminenti sfide istituzionali.

Chi è Giuseppe Tango: il profilo del magistrato “millennial”



Nato nel 1982, Giuseppe Tango è il primo presidente dell’ANM appartenente alla generazione dei cosiddetti “millennial”. Magistrato di sorveglianza a Milano, Tango ha costruito la sua carriera occupandosi di temi delicati legati all’esecuzione della pena e ai diritti dei detenuti, distinguendosi per un approccio equilibrato ma fermo sui principi costituzionali. La sua ascesa ai vertici dell’associazione segna un importante ricambio generazionale, portando ai tavoli di confronto istituzionale una visione fresca e attenta alle moderne dinamiche della magistratura.

Le sfide del mandato: riforme, separazione delle carriere e indipendenza



Il mandato di Giuseppe Tango si apre in una fase di forte tensione tra politica e magistratura. Tra le priorità del nuovo presidente figurano il contrasto al progetto di separazione delle carriere e la difesa dell’autonomia dell’ordine giudiziario. Tango ha già dichiarato che l’ANM continuerà a essere un interlocutore critico ma costruttivo nei confronti del governo, ribadendo la necessità di riforme che migliorino l’efficienza dei processi senza intaccare l’indipendenza dei giudici. La gestione del confronto sulla riforma del CSM e le risposte al sovraffollamento carcerario saranno i banchi di prova immediati per la sua presidenza.