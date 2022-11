Torna il roadshow “Salute, un bene del territorio”: appuntamento il 24 novembre a Varese

La riforma della sanità lombarda torna in tour. Il roadshow “Salute, un bene del territorio. I presidi territoriali e il futuro della sanità”– promosso da Federfarma con il supporto organizzativo di Inrete – presenta la sua penultima tappa giovedì 24 novembre a Varese. La location è il multisala Impero in via Giuseppe Bernascone, 13.

Il programma

Si parte alle 18 con l’accredito dei partecipanti, a seguire, alle 18.15, i saluti istituzionali, affidati a Guido Bonoldi, consigliere comunale.

Alle 18.35 spazio alla presentazione del ruolo delle farmacie nel nuovo assetto sanitario regionali: ospiti Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, e Luigi Zocchi, presidente di Federfarma Varese.

Alle 18.50 intervengono, per parlare del ruolo del territorio nella legge 22/2021, Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, e Emanuele Monti, Presidente Commissione III Sanità, Regione Lombardia.

Il dibattito prende il via alle 19.10 con gli interventi di: Battistina Castiglioni, Direttore della SC Cardiologia 2 Varese e del Dipartimento cardiovascolare ASST Sette Laghi, Cristina Romano, Presidente Diabetologia ASST Sette Laghi, e Francesco Dentali, presidente FADOI.

Saluti di chiusura di Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia. Modera Matteo Fontana di Varese Noi.