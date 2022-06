Tiziana Mele (Lundbeck Italia): “People In Mind un circolo virtuoso per il supporto alla salute mentale”

People In Mind è il progetto di Lundbeck Italia dedicato al rapporto tra arti visive e salute mentale. L’arte diventa veicolo per l’espressione di chi soffre di diturbi mentali e, per gli spettatori, un’esperienza catartica per superare lo stigma attorno ai disagi psichici.

Tiziana Mele: “Attraverso vendita opere d’arte finanziamo progetti terzo settore”

A margine della premiazione della terza edizione, Tiziana Mele, Managing Director di Lundbeck Italia, ha dichiarato a true-news.it: “E’ un concorso che nasce nel 2019 per celebrare i primi 25 anni di Lundbeck in Italia.

Dalla prima edizione non ci siamo fermati. People in Mind è diventato un circolo virtuoso: attraverso la vendita delle opere d’arte andiamo a finanziare e sostenere progetti del terzo settore, incentrati sulla salute mentale”.

Mele: “Saremo anche partner del Giffoni Film Festival con un corto”

Siamo partner del Giffoni Film Festival con un corto che parla di adolescenza e depressione. Il Covid, purtroppo, è stato democratico su tutte le fasce d’età per quanto riguarda la salute mentale.

L’impatto della pandemia sulla mente dei giovani lo vedremo tra un paio di anni. Per questo continuamo l’attività di sensibilizzazione”.,