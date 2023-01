Stecco (Regione Piemonte): “La sanità si può migliorare agendo in modo chirurgico”

Alessandro Stecco è Presidente della IX Commissione Sanità di Regione Piemonte. Proviene da Vercelli proprio dove, negli ultimi giorni, è stato firmato il protocollo d’intesa per la costruzione del nuovo blocco di emergenza/urgenza dell’Ospedale Sant’Andrea. Racconta, entusiasta, a True-News.it: “A Vercelli creiamo un’ala con i fondi dell’ex articolo 20 per circa 50mln per attivare un delle emergenze innovative. Successivamente sarà possibile costruire il nuovo nosocomio Inail da 155 mln. A volte si riesce a migliorare la sanità anche intervenendo in modo chirurgico. Aggiungeremo un padiglione, un primo pezzo di un nuovo ospedale”. La parte storica verrà mantenuta ma l’ospedale di Vercelli guarda al futuro.

L’alto tasso di obsolescenza degli ospedali piemontesi

Ed è solo uno degli interventi di edilizia sanitaria programmati da Regione: “Abbiamo un ente strumentale, l’Ires, che si occupa di ricerche in ambito sociale e sanitario. Dall’analisi dei dati, abbiamo scoperto che il tasso di obsolescenza degli ospedali piemontesi è alto. Per tanto tempo non si sono avviati nuovi ospedali. Di recente, è stato inaugurato un nuovo ospedale ma è un cantiere di lunga durata.

Nel 2021 è stato recepito da Regione Piemonte un dpcm di Conte sugli investimenti di Inail: sono state accolte le richieste per 8 ospedali in totale con un investimento di oltre 1 miliardo.

Carenza medici: “Abbiamo aumentato le tariffe per i medici che vogliano svolgere turni aggiuntivi”

La carenza dei medici di medicina generale è sentita anche in Piemonte. “C’è stata una grossa congestione dei pronto soccorsi e dei Dea, legata non solo al Coronavirus e alle varie forme influenzali. Come in tutte le Regioni, si ricorre alle cooperative. Anche per i punti nascita e nelle aree specialistiche”. Con un provvedimento di legge, Regione Piemonte ha iniziato da ieri a colmare questa lacuna: “Abbiamo aumentato le tariffe per i medici che vogliano svolgere turni aggiuntivi. Un incremento di 40 euro rispetto alla tariffa bloccata a 60 euro lordi del vecchio ccnl”. Ma gli incentivi non si fermano ai medici: “Ci sono 4 mln per estendere l’incremento anche al personale sanitario. Peschiamo i soldi da bandi che sono andati deserti”. Una toppa certo ma utile in attesa di scosse dal governo centrale.

Il 118 all’interno di Azienda Zero

La carenza si riversa anche sui 118: “Abbiamo inserito il 118 all’interno di Azienda Zero in modo che possa essere seguito in modo preciso. Stiamo pensando di attivare una convenzione tra chi lavora nell’emergenza ospedaliera e chi opera sull’emergenza territoriale. Si vuole ripristinare la possibilità di fare dei turni per permettere di gestire al meglio le lacune di personale”. Una misura per evitare il rischio del burnout che ha investito molti operatori negli ultimi tempi.

Il piano per le dimissioni dei pazienti ricoverati

E’ stato varato un piano per le dimissioni dei pazienti ricoverati. “Attraverso una piattaforma centralizzata, come quella che gestiva le vaccinazioni, che monitora i posti letto, abbiamo così scoperto che c’erano 1000 posti. E’ chiaro che il sistema precedente non funzionava nel migliore dei modi”, ha aggiunto Stecco. Con l’obiettivo di ridurre l’affollamento nei nosocomi: “L’ospedale ha una grande bocca ma un corpo piccolo: al pronto soccorso entrano tutti ma poi c’è il problema del ricovero. Perchè i letti sono occupate da persone che possono, però, essere ricoverate nelle strutture territoriali”. Ed è in questa direzione che si sta muovendo Regione Piemonte.

Il payback, Stecco :”Sono preoccupato per aziende, lavoratori e fornitori”

Un tema al centro delle discussioni, su cui è intervenuto anche il Ministro con una proroga, è quello del payback. Su cui Stecco esprime perplessità: “Capita il momento in cui le Regioni non hanno avuto possibilità di ripianare le spese per il Covid. Così il governo uscente ha istituito la misura del payback. Da una parte le regioni sono in grave ristrettezza economica, dall’altro lato questa norma tende a rischiare di distruggere il tessuto delle pmi nell’ambito medicale. Sono preoccupato, è un problema per aziende, lavoratori e fornitori”.