Si insedia il nuovo Comitato di settore Sanità: sarà guidato dal lombardo Alparone

Si è insediato il nuovo Comitato di settore Regioni-Sanità, guidato dal presidente Marco Alparone, così come ricostituito a seguito della nuova composizione decisa dalla Conferenza delle Regioni il 19 aprile.

Alparone: “Il Comitato di settore Regioni-Sanità intende contribuire attivamente ai rinnovi contrattuali”

“Il Comitato di settore Regioni-Sanità – spiega Alparone – intende contribuire attivamente ai rinnovi contrattuali e svolgere un ruolo strategico in un settore particolarmente importante per il Paese. E’ forte la sensibilità di riconoscere al personale sanitario quanto fatto e vissuto in questi ultimi anni segnati dalla pandemia. Tra l’altro abbiamo da raggiungere tutti gli obiettivi del Pnrr, ad iniziare dal potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale sul territorio”.

Tutti i componenti del Comitato di Settore

Regione Lombardia – Vicepresidente Marco Alparone, cui è stato conferito il ruolo di Presidente del Comitato.

Regione Basilicata – Ass. Francesco FANELLI

Regione Campania – Ass. Ettore CINQUE

Regione Emilia-Romagna – Ass. Raffaele DONINI

Regione Marche – Ass. Filippo SALTAMARTINI

Regione Toscana – Pres. Eugenio GIANI

Regione Veneto – Ass. Manuela LANZARIN

Nel corso della riunione, il Comitato di settore ha avviato un confronto in merito ai lavori in corso nei tavoli contrattuali presso l’Aran per il personale dipendente delle Regioni e della Sanità e in merito alle attività nei confronti della Sisac sulla Medicina Convenzionata.