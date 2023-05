Sergio Dompè: “Maggiore semplificazione per le aziende sanitarie”

Dompè: "Nel mondo della sanità bisogna cercare di fare in modo che le leggi che abbiano maggiore semplificazione"

“Nel mondo della sanità bisogna cercare di fare in modo che le leggi che vengono fatte a livello regionale e nazionale abbiano maggiore semplificazione e siano funzionali per le aziende“. Lo ha affermato ai microfoni di True-News.it Sergio Dompè, lo scorso 29 maggio a Mind, Milano Innovation District, durante il ‘Pact for Innovation Summit’, incontro promosso da Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, e da Bio4Dreams, incubatore italiano di startup innovative nelle scienze della vita.

Dompè e il progetto Exscalate

Sergio Dompè è Vice Presidente Life Sciences Assolombarda, nel corso dell’incontro con la stampa, ha parlato anche del progetto innovativo che coinvolge Dompè farmaceutici, la prima azienda privata a siglare un accordo per l’utilizzo delle risorse di calcolo del supercomputer Leonardo, il quarto più potente al mondo gestito dal Consorzio Cineca. La potenza della nuova macchina permette di accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci e la risposta precoce alle pandemie attraverso la sua piattaforma proprietaria Exscalate: “C’è un taglio che arriva al 95% del tempo nella fase iniziale della ricerca. Aiuta moltissimo in questa fase”.