Sanità, il valzer delle nomine: all’ISS Brusaferro verso l’addio

Valzer di nomine nel mondo della sanità italiana. Lo spoil system entra anche tra i vertici delle istituzioni che si occupano di salute ed è pronto a fare fuori le figure iconiche del periodo Covid.

Istituto Superiore di Sanità: via Brusaferro?

A partire proprio dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità: Silvio Brusaferro – come riporta Repubblica – ha il contratto in scadenza il 24 luglio e risulta indagato nell’inchiesta di Bergamo. Motivo per cui, secondo la “dichiarazione di non avere procedimenti penali in corso a proprio carico”, oltre a quella canonica di non aver avuto condanne”, non potrebbe ripresentarsi.

In pole per il prestigioso incarico ci sarebbe Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di malattie infettive dello stesso istituto, ma anche Rocco Bellantone, chirurgo ed endocrinologo ordinario al Gemelli.A vrebbe delle carte da giocare anche Ferdinando Romano, oggi direttore della Asl dell’Aquila e tecnico con buoni rapporti nel centrodestra.

Consiglio superiore di sanità: il nome di Bassetti

Si parla anche di Matteo Bassetti, l’infettivologo genovese, star delle tv, per il ruolo di presidente del Consiglio superiore di sanità, organo consultivo, al posto dell’uscente Franco Locatelli. Schillaci sta preparando la riorganizzazione del suo dicastero, dove verranno tra l’altro creati quattro dipartimenti. Quando sarà approvata decadranno tutti gli incarichi, compreso appunto quello del Consiglio

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Aifa: Palù potrebbe restare presidente

Da capire anche le mosse interne all’Aifa, in vista della tanto agognata riforma. Che prevede, oltre all’accorpamento delle commissioni, anche la caduta del ruolo di direttore generale, posto ora occupato da Anna Rosa Morra e prima da Nicola Magrini. Per la presidenza, sostenuto dalla Lega, dovrebbe restare al timone Giorgio Palù, apprezzato anche da Fratelli d’Italia.

Prevenzione, Vaia in pole per sostituire Rezza

Per quanto riguarda la prevenzione, Giovanni Rezza è andato in pensione a maggio. Il candidato in pole è Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani. Con lui se la giocano altri tecnici, come Francesco Bevere, cavallo di ritorno del ministero e pure ex direttore di Agenas, l’agenzia sanitaria delle Regioni, ma anche Francesca Russo, che guida la prevenzione del Veneto. Anche Ferdinando Romano sarebbe in gioco.

Ministero della Salute, Programmazione: Americo Cicchetti pronto per la presidenza

Al Ministero della Salute, alla direzione della Programmazione, sarebbe quasi fatta per l’innesto di Americo Cicchetti, attuale direttore dell’Altems, scuola di economia e management sanitario, dell’Università Cattolica. Prenderebbe il posto di Stefano Lorusso, nominato in quota Speranza.