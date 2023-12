Sanità del futuro, Ben Newton: “Rendere più precisa la diagnostica per immagini”

“Bisogna rendere sempre più precisa la diagnostica per immagini” Lo ha dichiarato Ben Newton, GM Oncology – GE Healthcare, al termine dell’evento “La sanità del futuro, un bene indivisibile da Nord a Sud”, tenutosi l’11 dicembre presso il ministero della Salute. Un’iniziativa promossa da Inrete con il patrocinio del ministero. Nell’evento si è delineato l’approccio One health, una visione innovativa e ambiziosa per la sanità del Paese che prevede una strategia circolare per migliorare la salute dei cittadini.

“La mia azienda si occupa di immagini digitali a fini diagnostici e la sfida che noi dovremo affrontare in questo senso è come rendere queste immagini sempre più precise anche grazie al supporto dell’intelligenza artificiale“, ha aggiunto Newton.

“Ho spiegato durante il mio intervento nel convegno quanto incidono, per esempio, i falsi negativi e i falsi positivi, che abbiamo sempre più spesso e ci fanno sprecare molte risorse e molto tempo. Ridurre al minimo queste diagnosi errate ci permetterebbe di concentrarci molto di più sui quei pazienti che hanno davvero bisogno del nostro intervento”, ha concluso.