Regione Lombardia, la Sanità raddoppia. Split della Commissione

La terza commissione di Regione Lombardia, dedicata alla Salute e al Welfare, si divide in due. Nasce così la nuova commissione Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia. E’ quanto stabilito dall’assemblea regionale che, nella serata di martedì 4 aprile, con 44 voti a favore e 7 astenuti (24 i non partecipanti al voto) ha approvato la proposta istitutiva delle commissioni consiliari per la nuova legislatura.

Federico Romani: “Necessità condivisa al fine anche di consentire uno svolgimento dei lavori più puntuale ed efficace”

La ratio seguita per lo split della Commissione troverebbe la base nell’ampia mole di lavoro che, durante la scorsa legislatura, ha visto impegnata la III Commissione tra gestione della pandemia, la riforma Moratti, la legge sulle dipendenze e tante altre iniziative. “La necessità di istituire una commissione specifica dedicata alle politiche sociali è stata condivisa al fine anche di consentire uno svolgimento dei lavori più puntuale ed efficace, dal momento che nella scorsa legislatura la terza commissione aveva evidenziato un numero di ore di lavoro doppio rispetto alle altre commissioni a fronte della necessità di discutere numerosi provvedimenti e affrontare tematiche diversificate” ha sottolineato il presidente del Consiglio Federico Romani. Ecco quindi le deleghe delle Commissioni III e IV in attesa dei nomi dei presidenti e dei relativi componenti. III COMMISSIONE – Sanità Servizio sanitario regionale; programmazione sanitaria; edilizia sanitaria; prevenzione sanitaria; tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; associazionismo, volontariato e terzo settore (ambito sanitario); veterinaria; animali d’affezione. IX COMMISSIONE – Sostenibilità sociale, casa e famiglia​ Politiche per la famiglia, minori e anziani; genitorialità e promozione della natalità; pari opportunità e diritti civili; servizi sociali e sociosanitari; fragilità sociale, disabilità e politiche di inclusione; associazionismo, volontariato e terzo settore (ambito sociale e sociosanitario); casa, servizi abitativi e housing sociale.