La Settantasettesima Assemblea Mondiale della Sanità ha approvato il 29 maggio un piano quadriennale dal valore di 11,1 miliardi di dollari per promuovere la salute e il benessere globale. Questa strategia, denominata Quattordicesimo Programma Generale di Lavoro (GPW 14), si estenderà dal 2025 al 2028, concentrandosi su questioni cruciali come il cambiamento climatico, l’invecchiamento, la migrazione, le minacce pandemiche e l’equità.

Il GPW 14 è progettato per costruire sistemi sanitari resiliente e adatti al futuro, sfruttando le lezioni apprese dalla pandemia di Covid-19 per realizzare progressi significativi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile relativi alla salute. I sei obiettivi strategici del programma includono: risposta ai cambiamenti climatici, promozione della salute nelle politiche pubbliche, potenziamento dell’assistenza sanitaria primaria, miglioramento della copertura e protezione finanziaria dei servizi sanitari, prevenzione e preparazione ai rischi sanitari, e una risposta rapida ed efficace alle emergenze sanitarie.

L’OMS ha anche convocato la seconda riunione di alto livello del Consiglio dell’acceleratore del vaccino contro la tubercolosi, con la partecipazione di ministri e rappresentanti da diverse nazioni e organizzazioni globali, come la Banca Europea per gli Investimenti e la Gates Foundation. L’evento si è focalizzato sull’accelerazione dello sviluppo, dell’approvazione, dell’accesso e della distribuzione dei vaccini contro la tubercolosi, delineando tre percorsi chiave per il prossimo biennio. Questi includono la diversificazione del portafoglio di vaccini, l’identificazione di soluzioni di mercato per incentivare lo sviluppo, e la rapida implementazione e adozione dei nuovi vaccini.

Inoltre, è prevista una conferenza nel 2025 per discutere del finanziamento dei vaccini contro la tubercolosi, mirando a stabilire opzioni per l’approvvigionamento e il finanziamento dei prodotti in fase avanzata. Questa conferenza punterà a garantire un accesso tempestivo ed equo ai vaccini, facendo leva su dialoghi politici e tecnici, collaborazioni, workshop nazionali ed eventi tematici.