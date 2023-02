Payback farmaci, i versamenti: dal 2019 al 2021 le aziende hanno saldato il 98% dei 3,8 miliardi

Sono Novartis, Jansenn e Roche le prime tre aziende pharma chiamate a versare il più alto contribuito per il payback farmaci nel periodo 2019-2021. Il totale per il triennio 2019-2021 per il comparto pharma ammonta a circa 3,8 miliardi. Di questi le aziende ne hanno versati il 98% e all’appello mancano però ancora 79 mln. Lo rende noto l’Aifa che ha pubblicato l’aggiornamento sullo stato dei pagamenti delle imprese del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per gli acquisti diretti (l’ex ospedaliera).

I ripiani del 2019 Su un totale richiesto per l’anno 2019 pari a euro 1.361.431.242,46, le società hanno versato un importo complessivo pari a euro 1.342.743.020,88 (99%). Delle 97 aziende (SIS) destinatarie di oneri di ripiano che hanno avviato il contenzioso, 23 aziende (SIS) hanno presentato rinuncia (24%). I ripiani 2020 Su un totale richiesto per l’anno 2020 pari a euro 1.395.816.315,70, le società hanno versato un importo complessivo pari a euro 1.377.367.774,94 (99%). Delle 72 aziende (SIS) destinatarie di oneri di ripiano che hanno avviato il contenzioso, 52 aziende (SIS) hanno presentato rinuncia (72%). I ripiani 2021 Su un totale di 166 Società (codici SIS) – destinatarie di oneri di ripiano – è emerso che, dell’ammontare complessivo richiesto per l’anno 2021 pari a euro 1.034.700.865,34, le società hanno versato un importo complessivo pari a euro 992.116.605,21 (96%). Per quanto riguarda il payback dei dispositivi medici, come più volte scritto su True-News.it, è stata fissata una proroga al 30 aprile 2023. SCARICA IL RAPPORTO VERSAMENTI PAYBACK