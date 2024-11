Payback farmaceutico. L’evento il 6 dicembre al Centro Studi Americani a Roma

L’industria farmaceutica in Italia si conferma un settore strategico e altamente tecnologico, come evidenziato dagli ultimi dati di Farmindustria.

Nel 2023, la produzione ha raggiunto i 52 miliardi di euro, con un export superiore ai 49 miliardi e proiezioni di investimenti globali che toccheranno i 1.700 miliardi di dollari tra il 2023 e il 2028. Tali dati rappresentano un’opportunità unica di crescita per il Paese, che può valorizzare le proprie eccellenze scientifiche e industriali attraverso politiche mirate a migliorare l’attrattività e la competitività del sistema.

In questo contesto, l’evento “Payback farmaceutico: sostenibilità e certezza del diritto come base per una leale collaborazione“, promosso da Johnson & Johnson Innovative Medicine, con il patrocinio di Farmindustria, vuole favorire un confronto tra rappresentanti istituzionali, industriali ed esperti del settore sulla governance della spesa farmaceutica in Italia. La discussione si propone di conciliare sostenibilità economica, certezza giuridica e tutela delle aspettative legittime delle imprese, fondamentali per la pianificazione di investimenti e il progresso dell’innovazione.

Saranno presentati contributi autorevoli per analizzare criticità normative e fiscali, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Italia nel panorama globale delle Life Science.

Per registrarsi: https://in-rete.net/payback-farmaceutico