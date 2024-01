Mascherine, vaccini, lockdown: tutte le novità del nuovo piano pandemico

Il nuovo Piano Pandemico 2024-2028, elaborato dal Ministero della Salute italiano, rappresenta un aggiornamento significativo rispetto ai precedenti. Il documento, esteso a 218 pagine, è stato recentemente inviato alla Conferenza Stato-Regioni per l’approvazione finale.

Una delle novità principali del piano è l’ampliamento del suo ambito di applicazione: non si limita più solo alla pandemia influenzale, ma include tutti i patogeni respiratori con potenziale pandemico: c’è la consapevolezza che future pandemie, secondo la misura aggiornata, potrebbero essere scatenate da una varietà di virus respiratori. In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2023, il piano adotta un approccio metodologico flessibile, adattabile a diverse situazioni epidemiologiche, e ha validità quinquennale.

I vaccini vengono riconosciuti come la misura preventiva più efficace, evidenziando il loro rapporto rischio-beneficio significativamente favorevole. Tuttavia, il piano sottolinea anche che la vaccinazione deve essere accompagnata da altre norme di prevenzione come il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e l’uso delle mascherine.

Per quanto riguarda le misure restrittive, come il lockdown, queste sono considerate estreme e da utilizzare solo in situazioni di emergenza. Il piano indica che tali precauzioni dovrebbero rimanere in vigore solo per il tempo strettamente necessario e essere proporzionate alla gravità dell’eventuale evento pandemico. Nel piano si evidenzia inoltre che l’isolamento di comunità intere o la sospensione di attività sociali importanti, come la scuola, possono limitare la diffusione del contagio, ma sono difficilmente sostenibili a lungo termine senza impatti negativi sul benessere della popolazione e sull’economia.

Inoltre, il piano si propone di raggiungere cinque obiettivi principali: mitigare gli effetti di una pandemia sulla salute e sulla società, garantire interventi adeguati e tempestivi, minimizzare l’impatto sulla sanità e sui servizi sociali, proteggere gli operatori sanitari, e informare e coinvolgere la comunità. Prevede anche un sistema di monitoraggio e la possibilità di stipulare contratti per l’acquisto di farmaci e vaccini, assicurando la loro disponibilità e distribuzione.