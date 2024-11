Il ministero dell’Università e della Ricerca ha avviato un tavolo di lavoro per riformare l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, e Medicina Veterinaria. Presieduto dal Professor Andrea Lenzi, professore emerito di Endocrinologia presso l’Università Sapienza di Roma, il gruppo di esperti è incaricato di definire nuove modalità di accesso e formazione per le Scienze della Salute, con un focus iniziale sull’armonizzazione dei corsi del primo semestre.

Il team comprende accademici di rilievo:

David Della Morte Canosci , professore di Medicina Interna all’Università Tor Vergata di Roma.

, professore di Medicina Interna all’Università Tor Vergata di Roma. Angela di Baldassare , professoressa di Anatomia Umana all’Università di Chieti-Pescara.

, professoressa di Anatomia Umana all’Università di Chieti-Pescara. Daniele Gianfrilli , professore di Endocrinologia all’Università Sapienza di Roma.

, professore di Endocrinologia all’Università Sapienza di Roma. Giuseppe Pizzo , professore di Malattie Odontostomatologiche all’Università degli Studi di Palermo.

, professore di Malattie Odontostomatologiche all’Università degli Studi di Palermo. Brunella Restucci , professoressa di Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria all’Università degli Studi di Napoli Federico II.

, professoressa di Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Roberta Siliquini , professoressa di Igiene all’Università degli Studi di Torino.

, professoressa di Igiene all’Università degli Studi di Torino. Giorgio Zauli , professore di Anatomia Umana e già Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara.

, professore di Anatomia Umana e già Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara. Gianluca Cerracchio, direttore generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il 16 ottobre 2024, la Commissione Istruzione Pubblica e Beni Culturali del Senato ha approvato un disegno di legge delega che modifica le modalità di accesso ai suddetti corsi di laurea, eliminando il numero chiuso e i test d’ingresso. Il nuovo sistema mira a una selezione più equa, basata sulle competenze acquisite dagli studenti. Il provvedimento è ora in attesa dell’esame dell’Aula.

“Ci lasceremo alle spalle un sistema che non valorizzava le aspirazioni degli studenti, frustrate da quiz e test che assomigliavano più a un lancio della monetina che a un vero sistema di selezione. Vogliamo assicurare che tutti gli studenti siano valutati sulla base di materie caratterizzanti, con domande legate alle competenze acquisite. E va fatto al più presto”, ha dichiarato il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini