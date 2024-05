Delgrossi (Regione Lombardia): “Telemedicina importante nel rapporto cittadini-medici “. VIDEO

Il 23 maggio si è svolto il convegno “Sanità Digitale: trasformare il presente per un futuro sostenibile” presso il Politecnico di Milano, promosso dall’Osservatorio Sanità digitale. Tra i numerosi relatori intervenuti era presente Giovanni Delgrossi, Dirigente Unità Organizzativa Sistemi Informativi e Sanità Digitale Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia. True-News.it lo ha intervistato.

Delgrossi: “In Regione Lombardia definiti gli aspetti tecnologici e architetturali dei sistemi di telemedicina”

“A proposito di telemedicina, in Regione Lombardia abbiamo definito gli aspetti tecnologici e architetturali dei sistemi” ha dichiarato Delgrossi. “Stiamo cercando di razionalizzare anche l’utilizzo delle tecnologie da parte dei professionisti e questo sicuramente è un grande risultato che anche con l’aiuto di Agenas abbiamo perseguito e che dovremmo concretizzare sin dai prossimi mesi, sicuramente entro la fine di quest’anno. La vera sfida è poi come queste tecnologie saranno adottate e digerite dall’organizzazione, soprattutto quella di ambito territoriale, perché comunque la tecnologia da sola, e la telemedicina in particolare, non risolve problemi, ma è uno strumento che deve essere a favore dei professionisti”. Delgrossi ha poi proseguito sottolineando l‘impegno della Direzione Generale Welfare lombarda “nell’accompagnare le strutture sanitarie nel dotarsi di un assetto organizzativo più chiaro possibile, soprattutto per gli operatori territoriali, affinché possano utilizzare meglio e avvalersi delle tecnologie che arriveranno a favore del loro lavoro e anche dei servizi per i cittadini”.

“Quello nella telemedicina è un investimento dirompente che tocca di più i cittadini”

E a proposito della vicinanza tra medici e cittadini Delgrossi ha evidenziato come, in tal senso, “la telemedicina sia l’investimento più dirompente perché altre iniziative sulla sanità digitale sono sempre di grandissimo cambiamento, ma quella che tocca di più i cittadini sarà sicuramente la telemedicina perché è veramente quella che deve dare la percezione di una maggiore vicinanza del cittadino al professionista di cui ha bisogno nel momento del bisogno”.

Delgrossi: “Confidiamo nel supporto della rete capillare delle farmacie”

In una logica di ecosistema non va dimenticato il ruolo delle farmacie. “Noi confidiamo tantissimo sul supporto della rete capillare delle farmacie alle quali i cittadini potranno rivolgersi per svolgere una tele-visita oppure per verificare come mai un proprio device non stia più trasmettendo dati, oppure ancora per sostituire un device che ha smesso di funzionare. Va quindi accompagnato tutto questo percorso anche con aspetti logistici e organizzativi, per consentire ai cittadini di usufruire di questi servizi nel modo più naturale possibile. Non sarà facile, ma è una delle sfide principali”.