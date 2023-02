Ministero della Salute, ecco i possibili nuovi membri della squadra di Schillaci

Sta nascendo, in attesa di riorganizzazione, attesa per dopo l’estate, la nuova squadra del Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Le Direzioni Generali

Verso la Direzione degli Organi Collegiali è previsto l’attuale dg, Stefano Lorusso. Mentre per l’area Programamzione circola il nome di Americo Cicchetti, attuale Direttore dell’Altems della Cattolica di Roma, che poi assumerà il ruolo di capo Dipartimento.

Come Direttore Generale della Viglianza Enti è confermata, almeno fino alla riforma, la presenza di Daniela Rodorigo mentre per la Vigilianza Farmaci e DM è confermato Achille Iachino fino a nuovo regolamento. Alessio Nardini, uomo di Storace, oggi dirigente alla Programmazione, si occuperà dell’attuazione dei piani per il PNRR mentre per la DG Prevenzione, dove al momento è in carica Rezza, in odore di pensionamento, sono papapibili i nomi di Francesco Bevere, già dirigente generale del dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute, Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata e Francesco Vaia, DG dello Spallanzani.

Ruoli con il Parlamento e ruoli legali-amministrativi

Come esperto del Ministro per lo svolgimento delle attività correlate ai rapporti con il Parlamento è arrivato Francesco Friolo già a capo della segreteria tecnica in precedenti governi, con lunga esperienza negli uffici legislativi del Senato e della Camera. Dilva Satariano, già Consigliere Giuridico Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie, sarà invece l’esperto del Ministro in materia giuridico-amministrativa ed economica. In squadra anche il magistrato amministrativo Rocco Vampa.

Dal Gabinetto del Ministro all’ufficio stampa

Gli esperti affiancheranno il Gabinetto del Ministro guidato Arnaldo Morace Pinelli (Professore di Diritto Privato a Tor Vergata) il cui vice è Roberto Proietti che proviene dal Consiglio di Stato. A capo dell’Ufficio legislativo c’è invece Massimo Lasalvia che ha una grande esperienza in Corte dei Conti e ha già lavorato anche per la Presidenza del Consiglio mentre a Capo della Segreteria Tecnica c’è Marco Mattei che ricopriva come ultimo incarico quello di Direttore Sanitario del Policlinico di Tor Vergata. A guidare invece la segreteria di Schillaci è Rita Di Quinzio mentre Antonella Tolu ricopre il ruolo di Segretario particolare. Consigliere diplomatico è invece Roberto Frangione. A guidare l’Ufficio stampa c’è invece la giornalista Francesca D’Avello e come portavoce Giovanni Miele.

La partita del Consiglio Superiore di Sanità

C’è da giocare la partita del Consiglio Superiore di Sanità. L’intenzione del governo, anticipata in un blitz fallito al Senato, sarebbe quella di azzerare tutti i membri, a partire dal presidente Franco Locatelli. In estate invece scadrà poi l’incarico di Silvio Brusaferro alla guida dell’Istituto superiore di sanità. Può fare un altro mandato ma il suo ruolo risulta molto appetitoso.