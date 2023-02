Ministero della Salute, a Gemmato la delega alle malattie rare

Nuove deleghe per il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. Con un decreto, firmato dal ministro Shillaci, il parlamentare pugliese ha ricevuto diverse deleghe: dalla competenza in materia di servizio farmaceutico a quella in materia di odontoiatri e farmacisti, nell’ambito delle professioni sanitarie fino al supporto alle attività per persone con spettro autistico. Ma soprattutto a Gemmato va anche la delega alle malattie rare. Per cui non ha nascosto la soddisfazione.

Gemmato: “L’assegnazione della delega alle malattie rare mi riempie di orgoglio” “L’assegnazione della delega alle malattie rare mi riempie di orgoglio e ringrazio il Ministro Schillaci per questo conferimento, che arriva dopo anni di mio impegno personale già come parlamentare, confluito nell’approvazione del Testo Unico sulle Malattie Rare”. Lo ha dichiarato in apertura del suo intervento al convegno promosso da Uniamo su “La tutela delle malattie rare in Italia”, ospitato questa mattina presso il Ministero della Salute. Gemmato: “Potrò essere ancora più presente e soprattutto al fianco delle Associazioni dei pazienti” “Questo Ministero vuole dare risposte concrete ai due milioni di persone con malattia rara presenti in Italia e ai loro caregivers. Grazie alla delega appena ricevuta – continua Gemmato – potrò essere ancora più presente e soprattutto al fianco delle Associazioni dei pazienti, partner imprescindibili delle decisioni politiche e assistenziali.” “Gli obiettivi sono chiari: migliorare l’accesso alle terapie, superare le disuguaglianze regionali, declinare e sfruttare efficacemente le reti e l’utilizzo dei dati, dare piena attuazione alla Legge 175/2021 con maggiore speditezza. L’orizzonte temporale che si è dato questo Governo consentirà la necessaria stabilità che è fondamentale per raggiungere questi target, e confido anche sull’idem sentire della politica. Partiamo dalle piccole sfide per vincere quelle grandi, tutti insieme”, ha concluso Gemmato.