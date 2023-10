Manovra: “Il più grande investimento mai raggiunto per la sanità pubblica”

3 miliardi rispetto a quanto previsto per un totale di 136 miliardi. Giorgia Meloni ha definito l’investimento per la Sanità, contenuto nella nuova Manovra di Bilancio, “il più alto mai previsto”.

Spesa sanitaria, Schillaci: “3,3 miliardi per un totale incremento nell’anno di 5,6 miliardi”

Gongola anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in una comunicazione alla Commissione Affari sociali e sanità del Senato: “Posso dire con orgoglio – afferma in una nota – che il livello di finanziamento del fabbisogno nazionale standard rappresenta il più grande investimento mai raggiunto per la sanità pubblica. Il governo ha ritenuto di tutelare il diritto alla salute, stanziando 3,3 miliardi per un totale incremento nell’anno di 5,6 miliardi“.

Il ministro: “Previsto tra l’altro un incremento record di 2,2 miliardi per il rinnovo dei contratti”

“Per il Fondo sanitario nazionale – ha detto Schillaci – è previsto un incremento inedito nonostante le difficoltà economiche del Paese. Previsto tra l’altro un incremento record di 2,2 miliardi per il rinnovo dei contratti; incremento della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive del personale medico fino a 100 euro, e fino a 60 euro per gli infermieri; per il 2024 le regioni potranno usare fino allo 0,84%, circa 520 milioni, per le liste di attesa” attingendo dal fondo indistinto”.

Schillaci: “Le farmacie potranno dispensare farmaci fino ad oggi dispensabili solo dalle farmacie ospedaliere”

Schillaci ha inoltre spiegato che la manovra ha anche previsto che le farmacie potranno dispensare farmaci fino ad oggi dispensabili solo dalle farmacie ospedaliere, questo per garantire la dispensazione di farmaci a livello territoriale a vantaggio dei cittadini. Previsto anche un nuovo modello di remunerazione per le farmacie. “La nuova manovra assicura al settore sanitario pubblico risorse importanti ma saluto ogni iniziativa parlamentare per trovare nuovi fondi, quali quella del presidente della commissione sanità che individua nell’ambito dei giochi un possibile incremento derivante dall’aumento dei canoni di concessione per il gioco online. La proposta – ha concluso Schillaci – è da collocarsi all’interno di un atto collegato alla manovra

Spesa sanitaria: incremento fino a 4,2 miliardi per il 2026

Nel settore della sanità si prevede l’incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard di 3 miliardi per l’anno 2024, 4 miliardi per l’anno 2025 e 4,2 miliardi per il 2026 (confermando il livello della spesa sanitaria al 6,4% del PIL per gli anni 2024 e 2025) oltre a una quota di 300 milioni di euro destinati al finanziamento della sanità della regione Sicilia”. È quanto si legge nel Documento Programmatico di Bilancio (Draft Budgetary Plan) licenziato ieri dal Consiglio dei Ministri e inviato a Bruxelles. Il dato mostra una crescita rispetto alla Nadef che prevedeva per il 2024-2025 una rapporto spesa sanitaria/Pil al 6,2%.

