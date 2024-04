No Imu sulle case occupate, FdI: “Sentenza che rafforza la nostra battaglia”

Gli immobili occupati abusivamente sono esonerati dal pagamento dell’Imu se il titolare ha presentato tempestivamente una denuncia penale. Quella stabilita dalla sentenza 60 della Corte Costituzionale rappresenta una novità che sta facendo discutere. True News ne ha parlato con l’eurodeputato Pietro Fiocchi e con il sindaco di Peschiera Borromeo, Stefania Accosa. Entrambi in quota FdI, ci hanno potuto fornire una prospettiva sia dal punto di vista europeo che comunale. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Onorevole Fiocchi, la consulta ha deciso: i proprietari di case occupate possono non pagare l’Imu. Cosa ne pensa?

La sentenza n. 60 della Corte Costituzionale è assolutamente condivisibile e attua un principio di giustizia. È già insopportabile che un proprietario di un immobile si ritrovi a subire un’occupazione illegittima, figuriamoci essere pure costretti a pagare l’IMU. Una pronuncia importante quindi, quella della Corte Costituzionale perché rafforza una battaglia che il Governo Meloni conduce già da oltre un anno a favore dei legittimi proprietari delle case occupate , molti dei quali peraltro sono impegnati in costosi procedimenti giudiziari contro chi ha commesso il reato di occupazione abusiva.

Come vede la situazione nelle città italiane?

Per quanto mi risulti che in diverse città italiane gli sgomberi siano stati avviati e vanno avanti, può accadere che ci siano dei casi in cui lo sgombero non può avvenire per motivi indipendenti dalla volontà del legittimo proprietario. Quindi è giusto che il proprietario venga esentato dall’obbligo di pagamento dell’ imposta municipale, perché ciò equivarrebbe a tassare una ricchezza di fatto inesistente o comunque in quel momento inutilizzabile per via dell’occupazione. Penso che questa sentenza abbia un’innegabile importanza non solo perché rappresenta la difesa del sacrosanto principio del diritto di proprietà sancito dalla Costituzione, ma anche perché pone un tema importante che è quello della gestione dei tributi sugli immobili in costanza di situazioni eccezionali.

—————————————————————————————-

Sindaco Accosa, cosa ne pensa di questa novità?

Bisogna sempre agire a difesa della legalità e tutelare i danneggiati è prioritario. Questa decisione mi trova quindi concorde, apre però a un doveroso approfondimento sulla necessaria velocizzazione degli sgomberi, in considerazione di tutte le conseguenze e disagi che ne conseguono.

Da sindaco, come è la situazione case occupate e cosa si potrebbe fare a livello nazionale?

Penso sia inaccettabile che molti immobili risultino occupati abusivamente da anni, sicuramente bisogna trovare soluzioni efficaci in tal senso, anche per andare incontro al lavoro delle forze dell’ordine.