Gli Usa aprono trattative sui prezzi di 10 farmaci. Ma le aziende si oppongono

L’amministrazione Biden ha comunicato i primi dieci farmaci soggetti a prescrizione medica che saranno sottoposti a una trattativa sul prezzo tra i produttori e Medicare, il programma di assicurazione sanitaria federale per anziani e invalidi.

L’obiettivo è rendere più economici molti medicinali necessari per le fasce più deboli. Grazie all’Inflation Reduction Act, una legge approvata lo scorso anno, Medicare ha ora l’autorità per discutere il prezzo dei farmaci direttamente con i produttori; i nuovi prezzi entreranno in vigore nel 2026.

I farmaci che saranno al centro delle trattative riguardano anche il trattamento del diabete e del cancro e sono: Eliquis (prodotto da Bristol-Myers Squibb), Jardiance (Boehringer Ingelheim), Xarelto (Johnson & Johnson), Januvia (Merck), Farxiga (AstraZeneca), Entresto (Novartis), Enbrel (Amgen), Imbruvica (AbbVie), Stelara (Janssen) e NovoLog (Novo Nordisk).

Le aziende farmaceutiche si stanno opponendo a questa politica dell’amministrazione e alcune di loro, come Merck e Johnson & Johnson, hanno fatto causa al governo, mettendo in dubbio la costituzionalità del provvedimento. Se un produttore rifiuta la trattativa con il governo, dovrà pagare un’accisa fino al 95% dei ricavi di quel farmaco negli Stati Uniti oppure togliere tutti i suoi prodotti dai mercati del Medicare e del Medicaid, un altro programma di assicurazione sanitaria federale.