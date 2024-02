“La Lombardia che vorrei”, Zocchi: “Psicologo di base gratis, legge votata all’unanimità”

“Psicologo di base gratis, legge votata all’unanimità”: lo ha detto ai margini del terzo evento del roadshow “La Lombardia che vorrei” Luigi Zocchi, presidente Federfarma Varese.

Parlando ai margini della convention promossa da Federfarma Lombardia e organizzata da Inrete presso il Teatro Santuccio di Varese, Zocchi ha aggiunto che “lo psicologo di base gratis è un argomento sul quale qui a Varese stiamo lavorando da anni. Infatti, abbiamo istituito un servizio in farmacia da circa 15-16 anni. Abbiamo anche stipulato un accordo con delle linee guida ministeriali nel 2019, del quale io sono uno dei collaboratori firmatari. Sono molto contento che Regione Lombardia si sia accorta di questo grandissimo problema, votando la legge all’unanimità.”.

“Avevo proposto un emendamento, che poi è stato trasformato in ordine del giorno, per poter fare questo servizio anche nelle farmacie

convenzionate della Lombardia”, nota Zocchi , “sarebbe stato un grande vantaggio per i cittadini perchè l’iniziativa con la farmacia sarebbe partita in pochissimo tempo”.