Indagine PatientView: in Italia Roche, BMS, MSD e AstraZeneca in testa per reputazione

PatientView ha pubblicato i risultati italiani dell’ultima indagine “Corporate Reputation of Pharma” (versione italiana giunta alla nona edizione). Tra novembre 2022 e febbraio 2023, l’indagine ha raccolto le opinioni di 104 gruppi di pazienti italiani sulle prestazioni dell’industria farmaceutica nel 2022. I gruppi di pazienti che hanno risposto all’indagine “Corporate Reputation of Pharma” del 2022 comprendono le esperienze dei pazienti, ma sono anche in sintonia con tutti gli altri stakeholder del sistema sanitario.

Le prime tre aziende in classifica in Italia nel 2022

Di tutte le 13 aziende, secondo la valutazione dei gruppi di pazienti italiani intervistati che hanno familiarità con l’azienda

1a Roche

2a Bristol-Myers Squibb

3a Merck & Co/MSD

Di 9 aziende, secondo la valutazione dei gruppi di pazienti italiani intervistati che lavorano con l’azienda

1a Roche

2a AstraZeneca

3a Merck & Co/MSD

Delle 12 aziende farmaceutiche “Big Pharma”, Secondo la valutazione dei gruppi di pazienti italiani intervistati che hanno familiarità con l’azienda

1a Roche

2a Bristol-Myers Squibb

3a Merck & Co/MSD

Delle 9 aziende farmaceutiche “Big Pharma”, secondo la valutazione dei gruppi di pazienti italiani intervistati che lavorano con l’azienda

1a Roche

2a AstraZeneca

3a Merck & Co/MSD

Come funziona la rilevazione di PatientView

L’indagine è indipendente dal punto di vista economcico e offre ai gruppi di pazienti intervistati il pieno anonimato (se lo desiderano). È quindi altamente probabile che i risultati dell’indagine riflettano un feedback onesto e veritiero degli intervistati.

I 10 indicatori con cui i gruppi di pazienti hanno valutato la reputazione aziendale dell’industria farmaceutica nel 2022: accesso equo, centralità del paziente, informazioni per i pazienti, sicurezza del paziente prodotti di alta qualità, trasparenza, integrità, relazioni con il gruppo di pazienti, servizi Beyond the pill, conivolgimentio nella R&S.

La reputazione aziendale dell’industria farmaceutica è notevolmente migliorata in Italia dal 2018

Il 75% dei gruppi dei pazienti italiani intervistati nel 2022 ritiene che la reputazione aziendale dell’industria farmaceutica sia “Eccellente” o “Buona” (rispetto al 66% nel 2021).

dei pazienti italiani intervistati nel 2022 ritiene che Il 67% dei gruppi di pazienti italiani intervistati nel 2022 ha giudicato le capacità di innovazione dell’industria farmaceutica “Eccellenti” o “Buone” (la cifra equivalente nel 2021 era del 62%).

Tuttavia, gli attributi con il punteggio più basso del settore in Italia rimangono le politiche di prezzi equi e la possibilità dei pazienti italiani di accedere ai farmaci.

Temi chiave per il 2023: trasparenza e accesso ai medicinali

L’industria farmaceutica rimane sotto esame in Italia per una storica mancanza di trasparenza. La legge italiana sulla trasparenza in ambito farmaceutico (Legge 62/2022) è entrata in vigore nel giugno 2022 con l’obiettivo di migliorare la trasparenza (e combattere la corruzione) in tutti i settori sanitari, imponendo la divulgazione delle relazioni finanziarie aziendali agli stakeholder esterni, compresi i gruppi di pazienti.

Altre sfide relative all’accesso ai medicinali

Nel frattempo, l’Italia è obbligata ad attuare entro il 2025 la legislazione dell’UE volta ad armonizzare le valutazioni delle tecnologie sanitarie (HTA) e a migliorare l’accesso dei pazienti ai nuovi medicinali [regolamento (UE) 2021/2282]. Ma per conformarsi, il sistema sanitario attualmente decentralizzato dell’Italia, che opera su base regionale, dovrà subire grandi cambiamenti. I gruppi di pazienti italiani stanno già chiedendo a gran voce di porre fine alle disuguaglianze regionali.