Novartis: Sandoz autonoma dal 4 ottobre

La svizzera Novartis ha confermato oggi le linee generali dell’operazione di scorporo della divisione farmaci generici Sandoz, a cominciare da mercoledì 4 ottobre, primo giorno di negoziazione in borsa della futura azione ‘Sdz’.

Per allora agli azionisti sarà stata versata l’integralità del capitale-azioni, nel rapporto di un titolo Sandoz per 5 Novartis detenuti. L’operatore della piazza zurighese Six ha annunciato venerdì che la futura azione Sandoz rimpiazzerà Adecco allo Swiss Leader Index (Sli), che raggruppa le 30 più importanti capitalizzazioni borsistiche elvetiche.

Sandoz ha concordato 3,75 miliardi di dollari di finanziamenti in varie valute con un consorzio di banche, che ha anche messo a disposizione una linea di credito a breve termine di 1,25 miliardi di dollari per le emergenze. La capacità di indebitamento del futuro gruppo è valutata ‘Baa2’ e ‘Bbb’ da Moody’s e Standard and Poor’s Global.