Assolombarda lancia la piattaforma Health Lombardy

Assolombarda, rappresentante delle imprese nella città metropolitana di Milano e nelle province di Lodi, Monza, Brianza e Pavia, ha lanciato il 14 maggio la piattaforma Health Lombardy. Questa è stata creata per promuovere le strutture sanitarie di eccellenza presenti in Lombardia e offrire cure di alta qualità a pazienti provenienti da tutto il mondo. La piattaforma è realizzata in collaborazione con il “Cluster Lombardo Scienze della Vita” e mira a presentare in modo organizzato l’offerta delle strutture sanitarie accreditate della regione, sia pubbliche che private.

Health Lombardy funge da vetrina delle eccellenze sanitarie lombarde, mettendo in luce istituti di rilievo come l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas e l’IRCCS Ospedale San Raffaele. Il sito consente agli utenti di cercare cure specifiche, facilitando così l’accesso a trattamenti avanzati e personalizzati. Inoltre, offre servizi come il tele-consulto a distanza, permettendo ai pazienti di ottenere second opinions e di fare scelte più informate riguardo ai loro percorsi di cura.

In Lombardia ogni anno vengono trattati circa 1,5 milioni di pazienti, con un significativo numero di questi provenienti dall’estero. La regione vanta numerosi dipartimenti universitari di medicina, centri di ricerca e istituti di eccellenza, rendendo il sistema sanitario lombardo un pilastro strategico per il paese e un modello di sanità competitiva a livello internazionale.

Secondo Cristian Ferraris, Direttore Life Science di Assolombarda, la piattaforma Health Lombardy gioca un ruolo chiave nell’internazionalizzazione del sistema sanitario italiano. Non solo attrae pazienti internazionali, ma facilita anche l’attrazione di trials clinici, investimenti e aziende attraverso il trasferimento tecnologico. Inoltre, promuove lo sviluppo di percorsi avanzati di valutazione delle tecnologie sanitarie. Questi pilastri sono interconnessi e creano un ciclo virtuoso che stimola ulteriori ricerche e sviluppa trattamenti avanzati, rafforzando il servizio sanitario e aumentando la sua attrattività a livello mondiale.