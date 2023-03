Giunte, in Lombardia prosegue confronto su Sanità. Nel Lazio delega a Rocca?

In attesa dell’ufficialità, arrivano i primi rumors sulla composizione della giunta regionale lombarda.

A Fratelli d’Italia – secondo voci di corridoio- andranno sette assessori e la presidenza del consiglio, oltre a un sottosegretario. Per la Lega cinque assessori, con un sottosegretario ed un vicepresidente. Forza Italia avrà due elementi in Giunta, con un sottosegretario. Per la Lista Fontana un assessore ed un membro in vicepresidenza, mentre la lista Noi Moderati ottiene un sottosegretario.

Lombardia: welfare, ipotesi spacchettamento

Per quanto riguarda il Welfare, che fino alla precedente giunta comprendeva la Sanità, il Giorno, così come altri quotidiani, parla di spacchettamento: non si sa ancora in che modo. Addirittura Repubblica Milano parla di una divisione dell’assessorato in quattro. Sui nomi ancora massimo riserbo. C’è di sicuro la volontà di Fontana di riconfermare Guido Bertolaso.

Lazio, Rocca vuole delega alla Sanità

Nel Lazio pare che Francesco Rocca, eletto presidente di Regione, ha annunciato di voler tenere la delega alla Sanità. Del resto, Rocca vanta un curriculum di tutto rispetto nel settore. E non solo come ex vice-presidente di Croce Rossa. I nomi della rosa laziale sono attesi per venerdì.