Giovanna Volo, ecco il nuovo assessore alla Salute di Regione Sicilia

Giovanna Volo è stata nominata da Renato Schifani nuovo assessore regionale alla Salute di Regione Sicilia. Una nomina che era nell’aria da giorni ma che solo oggi ha ricevuto l’ufficialità.

Chi è Giovanna Volo, carriera e informazioni

Nata il 25 settembre 1955 a Caltanissetta, è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Palermo. Nel 1985 si specializza in Ematologia generale presso l’Universita’ degli studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti. Nel 1991 si specializza in Igiene e Medicina preventiva presso la Direzione ospedaliera dell’Università degli studi di Palermo. Dal 1984 è Dirigente Medico di ruolo presso varie USSL e successivamente Aziende Sanitarie, ha ricoperto l’incarico di Direttore Sanitario Aziendale nelle seguenti Aziende: IRCCS Oasi Maria S.S. di Troina(EN), Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo, Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazione e di Alta Specializzazione Civico e Benfratelli – G. di Cristina – M. Ascoli di Palermo, Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina.

È stata Professoressa a contratto di Programmazione, Organizzazione e Valutazione dei Servizi in ambiente ospedalieri presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università di Palermo. Nell’anno accademico 2014/2015 ha ottenuto l’incarico di docenza nell’ambito del Master di I livello in Management dei Servizi Tecnico – Diagnostico abilitante al coordinamento presso l’Università degli Studi Palermo. Nel corso della sua carriera è sempre stata vicina, per storia personale e familiare, all’Udc e Forza Italia.